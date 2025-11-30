Grippi haigestunud Aigro ei võistle Rukal ka pühapäeval

Eesti suusahüppaja Artti Aigro teatas, et jätab vahele ka Ruka MK-etapi viimase võistluspäeva.

Eesti suusaliit teatas reedel, et Aigro jätab Rukal kaks esimest võistluspäeva vahele ning pühapäeval osalemine sõltub sportlase enesetundest. Pühapäeva hommikul kinnitas Aigro, et jätab siiski ka pühapäeval mäele minemata.

"Reedel selgus, et olen haigestunud A-grippi koos kõigi võimalike sümptomitega: lihasvalud, keha täielik nõrkus, palavik ja tugev kurguvalu," sõnas Aigro pressiteate vahendusel. "Õnneks olen taastumas ning enesetunne on võrreldes eelmiste päevadega parem."

"Võttes arvesse, et hooaeg on pikk ning ees on ootamas tihe võistluskalender, olen otsustanud mitte riskida tervisega, vaid keskenduda täielikule paranemisele. Sellest tulenevalt ei osale ma tänasel Ruka MK-etapil. Annan endast kõik, et olla tagasi järgmisel nädalavahetusel Poolas Wislas," lisas suusahüppaja.

MK-sarja viie osavõistluse järel on üldliidriks kaks järjestikust võitu teeninud sloveen Anže Lanišek 356 punktiga. Hooaja avaetapil Lillehammeris kaks 14. kohta teeninud Aigro jagab 50 punktiga tabelis 21. kohta.