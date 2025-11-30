X!

Grippi haigestunud Aigro ei võistle Rukal ka pühapäeval

Suusahüpped
Artti Aigro
Artti Aigro Autor/allikas: EXPA/JFK Feichter
Suusahüpped

Eesti suusahüppaja Artti Aigro teatas, et jätab vahele ka Ruka MK-etapi viimase võistluspäeva.

Eesti suusaliit teatas reedel, et Aigro jätab Rukal kaks esimest võistluspäeva vahele ning pühapäeval osalemine sõltub sportlase enesetundest. Pühapäeva hommikul kinnitas Aigro, et jätab siiski ka pühapäeval mäele minemata.

"Reedel selgus, et olen haigestunud A-grippi koos kõigi võimalike sümptomitega: lihasvalud, keha täielik nõrkus, palavik ja  tugev kurguvalu," sõnas Aigro pressiteate vahendusel. "Õnneks olen taastumas ning enesetunne on võrreldes eelmiste päevadega parem."

"Võttes arvesse, et hooaeg on pikk ning ees on ootamas tihe võistluskalender, olen otsustanud mitte riskida tervisega, vaid keskenduda täielikule paranemisele. Sellest tulenevalt ei osale ma tänasel Ruka MK-etapil. Annan endast kõik, et olla tagasi järgmisel nädalavahetusel Poolas Wislas," lisas suusahüppaja.

MK-sarja viie osavõistluse järel on üldliidriks kaks järjestikust võitu teeninud sloveen Anže Lanišek 356 punktiga. Hooaja avaetapil Lillehammeris kaks 14. kohta teeninud Aigro jagab 50 punktiga tabelis 21. kohta.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

10:30

TÄNA OTSE | Rajal kuuenda koha saanud Ilves lõpetab Ruka MK-etapi hüppemäel Uuendatud

10:07

TÄNA OTSE | Paarissegateates esindavad Eestit Zahkna ja Külm

09:32

Eesti kurlingunaiskond tagas B-divisjoni hõbedaga koha kõrgeimal tasemel

08:59

Euroopa tippliigade kogemus tõi Flamengole taas Libertadorese võidu

08:36

Grippi haigestunud Aigro ei võistle Rukal ka pühapäeval

08:11

Viimsi avas ülikoolinaiskondade mängus punktiarve

29.11

Piastri võitis sprindi, aga Norris jääb endiselt veel üsna kaugele Uuendatud

29.11

Alice Robinson näitas Copper Mountaini suurslaalomis omaette taset

29.11

Kolm Eesti võimlemisrühma jõudis MM-il finaali

29.11

Tänak: ma ei keera rallile selga, aga vaatame, kuhu suunas see spordiala liigub

laskesuusatamine

10:07

TÄNA OTSE | Paarissegateates esindavad Eestit Zahkna ja Külm

29.11

MK-hooaja esimene võit läks prantslannadele, Eesti nelik sai 17. koha Uuendatud

29.11

Norra domineeris meeste teatesõitu, Eesti sai 11. koha Uuendatud

29.11

Viigipuu: määrdemehed panid täppi, kutid sõitsid ka hästi

jäähoki

29.11

Minnesota pani Colorado pikale võiduseeriale punkti

27.11

Heas hoos Colorado kümnes võit järjest tuli nullimänguga

25.11

VIDEO | Neli väravat visanud Cooley tegi koduklubi ajalugu

24.11

Islanders teenis karistusvisetega võidulisa, Carolina sai üllatuse

freestyle suusatamine

28.11

Henry Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi

24.11

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

22.11

Henry Sildaru MK-hooaja avastart jäeti tugeva tuule tõttu ära

21.11

Henry Sildaru hooaja avastart lükkus edasi

kahevõistlus

10:30

TÄNA OTSE | Rajal kuuenda koha saanud Ilves lõpetab Ruka MK-etapi hüppemäel Uuendatud

29.11

Tagantpoolt startinud Ilves pälvis 35. koha, Lamparter võitis taas Uuendatud

28.11

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile

27.11

Ilves MK-hooaja eelõhtul: tuleb väga hästi hüpata, et üldse löögihoos olla

suusatamine

29.11

Eesti suusatajad piirdusid Ruka sprindis kvalifikatsiooniga Uuendatud

28.11

Karlsson ja Nyenget võitsid MK-hooaja avasõidu, eestlased jäid kahvatuks

27.11

Pärmäkoski riputab suusad varna

26.11

Suusaliit kinnitas murdmaasuusatamise koondise Ruka MK-etapiks

kiiruisutamine

24.11

Liiv lõpetas Calgary MK-etapi seitsmenda kohaga

22.11

Liiv jäi Calgarys 500 meetri distantsil esikümnest välja

22.11

Liiv alustas Calgary MK-etappi kaheksanda kohaga

21.11

Marten Liiv sihib ka 1500 meetris olümpiakohta

suusahüpped

08:36

Grippi haigestunud Aigro ei võistle Rukal ka pühapäeval

29.11

Teine voor jäeti ära, Lanišek sai teise võidu järjest

28.11

Artti Aigrot tabas väike tagasilöök

26.11

Aigro: esimene tõuge jäi hilja peale, teine oli rapsakas

iluuisutamine

28.11

Petrõkina pälvis tagasitulekuvõistlusel neljanda koha

28.11

Selevko pälvis kodupubliku ees esikoha, Levandi kolmas

28.11

Kaljuvere pääses Tallinnas pjedestaalile, Goidina napilt neljas

27.11

Niina Petrõkina naasis võistluspausi järel jääle

mäesuusatamine

29.11

Alice Robinson näitas Copper Mountaini suurslaalomis omaette taset

29.11

Tormis Laine tuli Copper Mountainil taas punktikohale

28.11

Mäesuusatipp Kilde naasis MK-sarjas võistlustulle

27.11

Lõikuslauale heitev Gut-Behrami sel hooajal ei stardi

jääkeegel

09:32

Eesti kurlingunaiskond tagas B-divisjoni hõbedaga koha kõrgeimal tasemel

29.11

Eesti kurlingunaiskond kindlustas koha A-divisjonis Uuendatud

28.11

Eesti kurlingunaiskond mängib Austriaga A-divisjoni koha eest

27.11

Eesti kurlingunaiskond pääses B-divisjoni poolfinaali

lumelauasõit

27.11

Lumelaudur Laura Anga alustas Hiinas MK-hooaega

24.11

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo