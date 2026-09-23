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Werderis esikinda rolli kindlustanud Hein: loodan samas vaimus jätkata

Jalgpalli Eesti koondis
Karl Jakob Hein.
Karl Jakob Hein. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondise esiväravavahi Karl Jakob Heina jaoks on klubihooaeg alanud edukalt.

Heina leivaisa Bremeni Werder on Saksamaa kõrgliigas nelja vooru järel kaheksandal kohal. Avamängus kaotati küll suurelt Freiburgile, kuid seejärel alistati RB Leipzig ja Augsburg ning mängiti viiki Kölniga.

"Olen hooaja algusega väga rahul. Nii kollektiivina kui ka individuaalselt on olnud õnnestunud algus ja praegu oleme heas positsioonis. Loodetavasti tuleb vinge hooaeg," rääkis Hein ERR-ile. "Pisike kubemetrauma kimbutas enne viimast hooajaeelset mängu, aga õnneks taastusin kiiresti. Pidin ainult ühe hooajaeelse mängu ja ühe karikamängu vahele jätma," lisas ta.

Möödunud hooajal Werderis Mio Backhausi järel teine valik olnud Hein tõusis suvel klubi uueks esikindaks. Seda ei muutnud Austria koondise esiväravavahi Alexander Schlageri liitumine Werderiga.

"Eelmisel hooajal pidin mina seda number kaks rolli kandma. Loomulikult tahavad sellisel tasemel kõik väravavahid alati mängida. Selles midagi uut ei ole. Hetkel on nii, et treenerid on otsustanud mind mängu panna ja mul on selle üle väga hea meel. Konkurents on edasiviiv jõud. Peab oma koha eest alati võitlema ja ise mees olema," märkis Hein.

Tublid esitused esiväravavahina ei ole Heina pilvedesse tõstnud. "Individuaalselt loodan samas vaimus, sama rütmiga jätkata ning nii klubis kui ka koondises häid tulemusi teha. Klubihooaeg on pikk, praegu on alles algus. Jalad on maas ja töötan edasi," ütles Hein.

Eesti koondist ootab järgmise kahe nädala jooksul ees neli kohtumist Rahvuste liigas. 26. septembril minnakse võõrsil vastamisi Islandiga ja 29. septembril on võõral väljakul vastaseks Bulgaaria. Koondiseakna teine pool koosneb kahest kodumängust, kui 3. oktoobril võõrustatakse Luksemburgi ning 6. oktoobril Islandit.

Toimetaja: Henrik Laever

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