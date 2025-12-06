Aigro tõusis Wislas teise hüppevooruga ühe koha

Eelmisel nädalal haigestumise tõttu Ruka MK-etapi vahele jätma pidanud Aigro sai Wisla suure mäe esimesel lõppvõistlusel avavoorus kirja 120 meetri pikkuse hüppe, mis andis talle 117,5 punkti ja viis eelviimase ehk 29. mehena teise vooru.

Kasahstani suusahüppaja Ilja Mizernõhh kaotas Aigrole 0,2 ning esimesena teisest voorust välja jäänud poolakas Maciej Kot 0,5 punkti. Avavooru parim oli võimsa, 136-meetrise hüppe eest 140,6 punkti teeninud Domen Prevc.

Teises hüppevoorus teenis Aigro 122,5-meetrise hüppe eest 116,9 punkti, kokku sai eestlane laupäevasel võistluspäeval seega 234,4 punkti ja see andis talle lõpuks 28. koha.

Prevc sai enim punkte ka oma teise hüppe eest (130 m; 145,6 p) ja teenis Raimundi ees 6,8-punktilise eduga esikoha. Neljandalt kohalt tõusis kolmandaks Ryoyu Kobayashi.