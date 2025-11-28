Artti Aigrot tabas väike tagasilöök

Eesti suusaliidu teatel Aigro ei võistle reedel ega laupäeval. Pühapäevasel võistlusel osalemine sõltub sportlase tervisest, lisas suusaliit.

Suusahüpete MK-sarjas on kaks esimest etappi möödas ja hetkel hoiab Aigro üldarvestuses 19. kohta. Tema tänavuse hooaja parimad tulemused sündisid avaetapil Lillehammeris, kus sai kaks 14. kohta. Eelmisel etapil Falunis teenis ta normaalmäel 22. ja suure mäe võistlusel 26. koha.