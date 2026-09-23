Orienteerumiskoondis osaleb EM-il kümne sportlasega

Eesti koondis on stardis kümne sportlasega. Naistest on võistlustules Maria Eller (HOK), Marianne Haug (OK Võru), Sigrid Ruul (JOKA), Margret Zimmermann (OK Kape) ning meestest Timo Sild (OK Võru), Lauri Sild (OK Võru), Jürgen Joonas (OK Võru), Kristo Heinmann (Värska OK Peko), Ossi Rasmus Priks (Rakvere OK) ja Kenny Kivikas (OK Ilves). Koondist juhendavad kohapeal peatreener Olli-Markus Taivainen ja abitreener Elo Saue.

21-aastased Eller ja Priks debüteerivad täiskasvanute EM-il. "Ootan elevusega väljakutseid, mida minu esimesed täiskasvanute tiitlivõistluste rajad pakuvad. Lähen igale distantsile vastu eesmärgiga anda endast parim nii füüsiliselt kui ka tehniliselt," sõnas Eller.

Koondise kõige vanem ja kogenum liige on 38-aastane Timo Sild. "Minu teekond EM-ile on nagu Uroboros, mis saab lõpuks oma saba söönuks. Olen stardis ainuke sportlane, kes jooksis 20 aastat tagasi samades metsades juunioride MM-il. Maastik on Baltikumi üks parimaid: tiheda reljeefiga ja peitlik. Arvan, et tuleb kvaliteetne võistlus, ning pärast teatejooksu sulgen enda järel 2006. aasta lennu ukse," avaldas ta.

Kavas on kolm medaliala – neljapäeval, 24. septembril tavarada, laupäeval, 26. septembril lühirada ning pühapäeval, 27. septembril teatejooksud. Tavaraja finaalile eelneb kolmapäeval, 23. septembril kvalifikatsioonivõistlus, kus võistlejad on jagatud kolme meeste ja kolme naiste eeljooksu. Tavaraja ja lühiraja A-finaali pääsemiseks on vaja kvalifikatsioonivõistlusel olla eeljooksus 20 parema seas.

Kokku osaleb EM-il 35 riigi koondised – 173 meest ja 134 naist.