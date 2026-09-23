X!

Orienteerumiskoondis osaleb EM-il kümne sportlasega

Orienteerumine
Eesti koondis orienteerumise EM-il. Vasakult: Elo Saue, Marianne Haug, Olli-Markus Taivainen, Margret Zimmermann, Jürgen Joonas, Maria Eller, Lauri Sild, Sigrid Ruul, Kristo Heinmann, Timo Sild, Ossi Rasmus Priks, Kenny Kivikas.
Eesti koondis orienteerumise EM-il. Vasakult: Elo Saue, Marianne Haug, Olli-Markus Taivainen, Margret Zimmermann, Jürgen Joonas, Maria Eller, Lauri Sild, Sigrid Ruul, Kristo Heinmann, Timo Sild, Ossi Rasmus Priks, Kenny Kivikas. Autor/allikas: Eesti Orienteerumisliit
Orienteerumine

Kolmapäeval algavad Leedu lõunaosas asuva kuurortlinna Druskininkai lähistel orienteerumise Euroopa meistrivõistlused, mis on ühtlasi tänavuse MK-hooaja finaaletapp.

Eesti koondis on stardis kümne sportlasega. Naistest on võistlustules Maria Eller (HOK), Marianne Haug (OK Võru), Sigrid Ruul (JOKA), Margret Zimmermann (OK Kape) ning meestest Timo Sild (OK Võru), Lauri Sild (OK Võru), Jürgen Joonas (OK Võru), Kristo Heinmann (Värska OK Peko), Ossi Rasmus Priks (Rakvere OK) ja Kenny Kivikas (OK Ilves). Koondist juhendavad kohapeal peatreener Olli-Markus Taivainen ja abitreener Elo Saue.

21-aastased Eller ja Priks debüteerivad täiskasvanute EM-il. "Ootan elevusega väljakutseid, mida minu esimesed täiskasvanute tiitlivõistluste rajad pakuvad. Lähen igale distantsile vastu eesmärgiga anda endast parim nii füüsiliselt kui ka tehniliselt," sõnas Eller.

Koondise kõige vanem ja kogenum liige on 38-aastane Timo Sild. "Minu teekond EM-ile on nagu Uroboros, mis saab lõpuks oma saba söönuks. Olen stardis ainuke sportlane, kes jooksis 20 aastat tagasi samades metsades juunioride MM-il. Maastik on Baltikumi üks parimaid: tiheda reljeefiga ja peitlik. Arvan, et tuleb kvaliteetne võistlus, ning pärast teatejooksu sulgen enda järel 2006. aasta lennu ukse," avaldas ta.

Kavas on kolm medaliala – neljapäeval, 24. septembril tavarada, laupäeval, 26. septembril lühirada ning pühapäeval, 27. septembril teatejooksud. Tavaraja finaalile eelneb kolmapäeval, 23. septembril kvalifikatsioonivõistlus, kus võistlejad on jagatud kolme meeste ja kolme naiste eeljooksu. Tavaraja ja lühiraja A-finaali pääsemiseks on vaja kvalifikatsioonivõistlusel olla eeljooksus 20 parema seas.

Kokku osaleb EM-il 35 riigi koondised – 173 meest ja 134 naist.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

11:15

Vahtra teenis Hiinas etapivõidu

10:45

Mets elust Saksamaa esiliigas: kohati on intensiivsem kui kõrgliigas

10:01

Werderis esikinda rolli kindlustanud Hein: loodan samas vaimus jätkata

09:34

Hiline penalti tõi Arsenalile avamängus võidu, Bayern mängis edu maha

08:44

Orienteerumiskoondis osaleb EM-il kümne sportlasega

08:02

Eesti ratturid sõitsid MM-il esikümnesse

22.09

Sulgpalli EM toob Euroopa tipud Eestisse

22.09

SK Tapa avas koduses käsipalli meistriliigas punktiarve

22.09

Moskva CSKA ja Dünamo suusatajad saavad neutraalse sportlase staatuse

22.09

ETV spordisaade, 22. september

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

21.09

Emma Triin Seer pürgib kõrgesse mängu: nukrutsemiseks aega pole

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

07.09

Olümpia jahilaskmise kõrval tegutseb ka arvukas Compak Sportingu harrastajaskond

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

22.09

Olümpiavõitja naaseb tippsporti ja Jefimova ala konkurents kasvab

22.09

Paul Aron: mul oli au president Karisele oma maailma tutvustada

21.09

Henri Veesaar sai tõsise põlvevigastuse

22.09

Rando Soome: Eesti fännid olid Tamperes tähelepanu keskmes!

22.09

Eesti koondise endiste juhendajate duellis selgus viimane veerandfinalist

22.09

Prantsusmaa ja Poola marssisid EM-il poolfinaali

22.09

Jacquelin jätab laskesuusahooaja vahele, aga sihib ikka taliolümpiat

08:02

Eesti ratturid sõitsid MM-il esikümnesse

21.09

Teine Eesti alagrupikaaslane jõudis EM-il veerandfinaali

21.09

Lajal alistas endise maailma seitsmenda reketi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo