Sulgpalli EM toob Euroopa tipud Eestisse

6.-10. jaanuarini toimub Eestis esmakordselt sulgpalli täiskasvanute EM, kui Eesti võõrustab võistkondliku Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri. EM-finaalturniiril osaleb kaheksa võistkonda ja see toob Eestisse maailma tippmängijad.

Oma koha on finaalturniiril kindlustanud tiitlikaitsja Taani ja korraldaja Eesti. Lisaks neile pääsevad maailma edetabeli alusel otse finaalturniirile Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa ja Šotimaa. Ülejäänud kaks võistkonda selguvad detsembri alguses EM-kvalifikatsioonivõistlusel.

Kolmel viimasel EM-il on finaalis kohtunud Taani ja Prantsusmaa, kes on favoriidid ka Tallinnas toimuval suurvõistlusel. Prantsusmaa ridades on valitsev maailmameister Alex Lanier, maailma edetabeli kolmas reket Christo Popov ning segpaarismängu tänavused maailmameistrid Thom Gicquel ja Delphine Delrue. Taani koondisse kuuluvad teiste seas neljadel maailmameistrivõistlustel medali võitnud Anders Antonsen, maailma edetabeli teine paar segapaaris Alexandra Boje ja Matthias Christiansen.

Eesti koondise jaoks on see esimene kord võistelda võistkondlikul EM-il. Eelmisel aastal pääses Eesti naiskond esmakordselt kaheksa parima hulka finaalturniirile naiskondlikul EM-il.

Tallinnas mängitav EM jõuab rahvusvahelise telepildi vahendusel rohkem kui 30 riiki ja üle 400 miljoni vaatajani. Sealjuures on paljud televaatajatest Aasia riikidest, kus sulgpall on üks populaarsemaid spordialasid.

EM-i esimesel kolmel päeval peetakse alagrupimängud. Mõlema alagrupi kaks parimat mängivad 9. jaanuaril poolfinaalides, Euroopa meister selgub 10. jaanuaril.