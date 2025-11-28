TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis alustab jahti MM-piletile

Täna kell 18.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet korvpalli MM-valiksarja mängust Sloveenia – Eesti. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Janar Soo, intervjuusid teeb kohapeal Anu Säärits.

Peatreener Heiko Rannula peab selles koondiseaknas hakkama saama mitme põhimängijata. Erinevatel põhjustel ei saanud koondisega liituda Maik-Kalev Kotsar, Matthias Tass, Sander Raieste, Janari Jõesaar, Märt Rosenthal, Siim-Sander Vene ega Kregor Hermet.

EM-finaalturniiril mänginud koosseisust on kohal Kristian Kullamäe, Joonas Riismaa, Henri Drell, Artur Konontšuk ja Kaspar Treier. Lisaks kaasas Rannula koondisesse Martin Paasoja, Markus Ilveri, Leemet Böckleri, Siim-Markus Posti, Karl Johan Lipsu, Hugo Toomi, Mihkel Kirvese ja Taavi Jurkatamme.

Kuna mängupäeva koosseisu pääseb 12 meest, siis jääb Sloveenia vastu nimekirjast välja Jurkatamm. "Taavi jääb [reedel] koosseisust välja. Me teame, mis on vastase plussid ja läheme selle otsusega peale, et üritame väljakul hoida võimalikult palju viskajaid ja selle pealt eelist leida," rääkis Rannula neljapäeval ERR-ile.

Sloveenia kõige olulisemaks puudujaks on nende NBA staar Luka Doncic. Kristian Kullamäe arvates võib seega oodata võrdsete lahingut: "See tiim on hoopis teistsugune, kui Doncicit ei ole, aga kindlasti on neil põhiviisikus kvaliteeti. Neil on rõhuasetused rünnakul kindlasti teised. Tulevad huvitavad 40 minutit, kuna julgeks pakkuda, et nad tahavad mängida samasugust stiili nagu meie. Tuleb võrdsete heitlus."

Lisaks Sloveeniale kuuluvad Eestiga H-valikgruppi veel ka Tšehhi ja Rootsi. Tšehhiga mängitakse esmaspäeval koduväljakul.

MM-valiksarja esimeses ringis mängivad kõik riigid teineteisega kaks korda, kodus ja võõrsil, ning kolm paremat pääsevad edasi teise ringi.

Teises ringis liidetakse H-valikgrupp kokku G-valikgrupiga, kuhu loositi Prantsusmaa, Soome, Belgia ja Ungari. Teise ringi kolm paremat pääsevad kuueliikmelistest valikgrupist edasi MM-finaalturniirile.