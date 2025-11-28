X!

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis alustab jahti MM-piletile

Korvpalli Eesti koondis
Korvpalli Eesti koondis

Täna kell 18.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet korvpalli MM-valiksarja mängust Sloveenia – Eesti. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Janar Soo, intervjuusid teeb kohapeal Anu Säärits.

Peatreener Heiko Rannula peab selles koondiseaknas hakkama saama mitme põhimängijata. Erinevatel põhjustel ei saanud koondisega liituda Maik-Kalev Kotsar, Matthias Tass, Sander Raieste, Janari Jõesaar, Märt Rosenthal, Siim-Sander Vene ega Kregor Hermet.

EM-finaalturniiril mänginud koosseisust on kohal Kristian Kullamäe, Joonas Riismaa, Henri Drell, Artur Konontšuk ja Kaspar Treier. Lisaks kaasas Rannula koondisesse Martin Paasoja, Markus Ilveri, Leemet Böckleri, Siim-Markus Posti, Karl Johan Lipsu, Hugo Toomi, Mihkel Kirvese ja Taavi Jurkatamme.

Kuna mängupäeva koosseisu pääseb 12 meest, siis jääb Sloveenia vastu nimekirjast välja Jurkatamm. "Taavi jääb [reedel] koosseisust välja. Me teame, mis on vastase plussid ja läheme selle otsusega peale, et üritame väljakul hoida võimalikult palju viskajaid ja selle pealt eelist leida," rääkis Rannula neljapäeval ERR-ile.

Sloveenia kõige olulisemaks puudujaks on nende NBA staar Luka Doncic. Kristian Kullamäe arvates võib seega oodata võrdsete lahingut: "See tiim on hoopis teistsugune, kui Doncicit ei ole, aga kindlasti on neil põhiviisikus kvaliteeti. Neil on rõhuasetused rünnakul kindlasti teised. Tulevad huvitavad 40 minutit, kuna julgeks pakkuda, et nad tahavad mängida samasugust stiili nagu meie. Tuleb võrdsete heitlus."

Lisaks Sloveeniale kuuluvad Eestiga H-valikgruppi veel ka Tšehhi ja Rootsi. Tšehhiga mängitakse esmaspäeval koduväljakul.

MM-valiksarja esimeses ringis mängivad kõik riigid teineteisega kaks korda, kodus ja võõrsil, ning kolm paremat pääsevad edasi teise ringi.

Teises ringis liidetakse H-valikgrupp kokku G-valikgrupiga, kuhu loositi Prantsusmaa, Soome, Belgia ja Ungari. Teise ringi kolm paremat pääsevad kuueliikmelistest valikgrupist edasi MM-finaalturniirile.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

korvpalliuudised

12:19

Paasoja: meil on noor ja tahtmist täis võistkond

11:49

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis alustab jahti MM-piletile

11:12

Leedu korvpallikoondis tegi MM-valiksarjas uskumatu tagasituleku

08:37

Veesaar ja North Carolina said esimese kaotuse

27.11

Rannula: peame kiire mängu omaks võtma ja vastast sellega suruma

27.11

Kullamäe: Sloveenia on hoopis teistsugune kui Doncicit ei ole

27.11

Partizan keeldub ameti maha pannud Obradovicit vabastamast

27.11

Kriisa ülikool sai hooaja esimese kodukaotuse

27.11

Euroliiga karistas võlgades Monacot

27.11

Crvena zvezda jätkab Euroliiga liidrite seas

27.11

Detroidi võiduseeria katkes, Oklahoma City oma mitte

26.11

Keila KK oli karikavõistlustel esiliigaklubiga hädas

26.11

Eesti korvpallikohtunik mõistis õigust 3x3 World Touri finaalturniiril

26.11

Tartu Ülikool tõi testimisele ameeriklasest mängujuhi

26.11

Lakers alistas staaride tugeva panuse toel linnarivaali

videod

sport.err.ee uudised

14:20

TÄNA OTSE | Ilves alustab kompaktvõistluse suusasõitu 11. kohalt Uuendatud

13:38

RALLIBLOGI | Tänak tõusis kolmandaks, esinelikut lahutab 6,3 sekundit Uuendatud

13:25

Artti Aigrot tabas väike tagasilöök

12:58

Karlsson võitis MK-hooaja avasõidu, Eesti naised jäid kahvatuks

12:19

Paasoja: meil on noor ja tahtmist täis võistkond

11:49

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis alustab jahti MM-piletile

11:12

Leedu korvpallikoondis tegi MM-valiksarjas uskumatu tagasituleku

10:44

Mäesuusatipp Kilde naasis MK-sarjas võistlustulle

10:10

"Spordis ainult tüdrukud" | Kuidas saab sportlane end kaitsta?

09:41

Henry Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi

09:06

Lyon purustas eestlaste vilistatud Euroopa liiga mängus Maccabi

08:37

Veesaar ja North Carolina said esimese kaotuse

27.11

Rannula: peame kiire mängu omaks võtma ja vastast sellega suruma

27.11

Niina Petrõkina naasis võistluspausi järel jääle

27.11

Kullamäe: Sloveenia on hoopis teistsugune kui Doncicit ei ole

loetumad

13:38

RALLIBLOGI | Tänak tõusis kolmandaks, esinelikut lahutab 6,3 sekundit Uuendatud

27.11

VIDEO | Tänak võttis kõrvalistmele jalgpalli Euroopa meistri

27.11

ERR alustab sel reedel talispordihooaja ülekannetega

27.11

Partizan keeldub ameti maha pannud Obradovicit vabastamast

14:20

TÄNA OTSE | Ilves alustab kompaktvõistluse suusasõitu 11. kohalt Uuendatud

27.11

Niina Petrõkina naasis võistluspausi järel jääle

27.11

Aleksandr Selevko võitis lühikava tubli varuga

26.11

FBI konfiskeeris endise olümpiasportlase garaažist äärmiselt haruldase auto

27.11

Kullamäe: Sloveenia on hoopis teistsugune kui Doncicit ei ole

27.11

Euroliiga karistas võlgades Monacot

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo