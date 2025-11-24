X!

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

Suusatamine
Rahvusvahelise spordikohtu infotahvel
Rahvusvahelise spordikohtu infotahvel Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Suusatamine

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) otsustab 10. detsembriks, kas Venemaa suusatajad saavad veebruaris Milano Cortina taliolümpiamängudel osaleda.

CAS andis esmaspäeval teada, et järgmise nädala esmaspäeval ehk 1. detsembril arutatakse asja ja otsus tehakse kiirendatud menetluse korral kõige hiljemalt 10. detsembriks.

Venemaa suusaliit koostöös mitmete partneritega on kaevanud spordikohtusse rahvusvahelise suusaliidu (FIS) oktoobrikuise otsuse, mis jättis jõusse Venemaa ja Valgevene sportlaste eemaldamise oma egiidi all toimuvatelt võistlustelt.

Venemaa ja Valgevene sportlased on rahvusvahelisest spordielust eemaldatud alates 2022. aastast, kui Venemaa alustas sõjalist kallaletungi Ukrainale. Kui tänaseks päevaks on paljud spordialad lubanud nende riikide sportlased vähemalt neutraalse lipu all tagasi, siis FIS on hoidnud jäigemat joont.

Venemaa apellatsiooni aluseks ongi sarnane soov ehk olukord, kus riigi sportlastel lubataks vähemalt neutraalse lipu all võistelda kõigil FIS-i võistlustel ja ka Milano Cortina talimängudel.

Rahvusvahelise suusaliidu egiidi all olevatest aladest on Venemaa sportlastel kõige tugevamad šansid murdmaasuusatamises, kus MK-sarja alustatakse sel nädalalõpul Rukas ja enne otsust jõutakse ilmselt ära pidada ka võistlused Trondheimis.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

21:59

ETV spordisaade, 24. november

21:51

Drell ülesannetest Badalonas: minu roll ei olegi visata 25 punkti mängus Uuendatud

21:50

Rannula avalikustas koondise koosseisu, pikkust on vähe Uuendatud

21:47

Rannula: kasutame rohkem klubides hästi esinevaid, suures rollis mängijaid Uuendatud

19:35

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

19:09

Laak jätkas Poolas võimsalt, Cicetti säras Slovakkias

18:35

Karelson kaotas, aga tema klubi võitis

18:04

Kardisportlane Kajak saavutas WSK Final Cupi viimasel etapil kuuenda koha

17:13

Bratka hiilgas Manchesteris kaksikduubliga

16:48

Eesti kettalennutajad tulid MM-il 13. kohale

laskesuusatamine

23.11

Peatreener Kehvast: üks suuremaid arenguhüppeid, mida olen näinud

20.11

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

18.11

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub

17.11

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

jäähoki

13:28

Islanders teenis karistusvisetega võidulisa, Carolina sai üllatuse

10:52

FOTOD | Tartu Välk ja PSK teenisid nädalavahetusel võidulisa

23.11

HC Panter pidi taas Liepaja paremust tunnistama Uuendatud

23.11

Rooba jagas võidumängus kaks resultatiivset söötu

freestyle suusatamine

19:35

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

22.11

Henry Sildaru MK-hooaja avastart jäeti tugeva tuule tõttu ära

21.11

Henry Sildaru hooaja avastart lükkus edasi

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

kahevõistlus

19:35

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

11.11

Kahevõistluse MK-sarja üldvõitja hooaja algus jääb vahele

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

suusatamine

19:35

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

22.11

Keidy Kaasiku jõudis Norras kontrollvõistlusel 30 parema sekka

21.11

Kolm Eesti suusatajat jõudis Gällivare sprindis 30 sekka

21.11

Kaasikud piirdusid Beitostölenis eelsõiduga

kiiruisutamine

09:01

Liiv lõpetas Calgary MK-etapi seitsmenda kohaga

22.11

Liiv jäi Calgarys 500 meetri distantsil esikümnest välja

22.11

Liiv alustas Calgary MK-etappi kaheksanda kohaga

21.11

Marten Liiv sihib ka 1500 meetris olümpiakohta

suusahüpped

19:35

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

23.11

Aigro kordas 14. kohta, aga leidis hüpetes puudujääke Uuendatud

22.11

Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu

21.11

Suusahüpete MK-sari sai hoo sisse Jaapani triumfiga

iluuisutamine

15:48

Kiibus: inimeste toetus silus tee uude tulevikku

12:34

Lisovskaja pälvis koduse Challengeri eel kuuenda koha

22.11

Selevko langes vabakava järel kaheksandale positsioonile

21.11

Selevko tegi Soomes hooaja parima lühikava

mäesuusatamine

19:35

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

23.11

Shiffrin sai karjääri 103. MK-etapivõidu

22.11

Lainet jäi Austria MK-etapil teisest laskumisest lahutama üle sekundi

16.11

Brasiilia sai mäesuusatamises esimese MK-etapivõidu

jääkeegel

11:59

Eesti kurlingunaiskond sai esimese kaotuse, meeskond andis Lätile lahingu

22.11

Eesti kurlingunaiskond ei andnud EM-il Soomele võimalustki

22.11

Eesti kurlinguvõistkonnad alustavad Soomes EM-i

21.11

Turmann EM-i eel: B-divisjon on võib-olla isegi veel natuke raskem

lumelauasõit

19:35

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo