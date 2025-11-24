CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

CAS andis esmaspäeval teada, et järgmise nädala esmaspäeval ehk 1. detsembril arutatakse asja ja otsus tehakse kiirendatud menetluse korral kõige hiljemalt 10. detsembriks.

Venemaa suusaliit koostöös mitmete partneritega on kaevanud spordikohtusse rahvusvahelise suusaliidu (FIS) oktoobrikuise otsuse, mis jättis jõusse Venemaa ja Valgevene sportlaste eemaldamise oma egiidi all toimuvatelt võistlustelt.

Venemaa ja Valgevene sportlased on rahvusvahelisest spordielust eemaldatud alates 2022. aastast, kui Venemaa alustas sõjalist kallaletungi Ukrainale. Kui tänaseks päevaks on paljud spordialad lubanud nende riikide sportlased vähemalt neutraalse lipu all tagasi, siis FIS on hoidnud jäigemat joont.

Venemaa apellatsiooni aluseks ongi sarnane soov ehk olukord, kus riigi sportlastel lubataks vähemalt neutraalse lipu all võistelda kõigil FIS-i võistlustel ja ka Milano Cortina talimängudel.

Rahvusvahelise suusaliidu egiidi all olevatest aladest on Venemaa sportlastel kõige tugevamad šansid murdmaasuusatamises, kus MK-sarja alustatakse sel nädalalõpul Rukas ja enne otsust jõutakse ilmselt ära pidada ka võistlused Trondheimis.