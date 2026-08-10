Venemaa kergejõustiklased üritavad piirangutest kohtu abiga vabaneda

Venemaa kergejõustikuliit esitas rahvusvahelisele spordikohtule (CAS) uue hagi ja proovib jätkuvalt vabaneda nende suhtes kehtestatud sanktsioonidest.

Venemaa on rahvusvahelisest kergejõustikust eemaldatud alates 2022. aastast. Neile pannakse süüks riigi sõjategevust Ukrainas ja ka dopinguga seotud patte. Viimati pikendati keeldu tänavu 3. juulil.

Erinevalt paljudest teistest spordialaliitudest ei luba rahvusvaheline kergejõustik Venemaa ja Valgevene sportlasi oma egiidi all toimuvatele võistlustele ka neutraalse lipu all.

Venemaa kergejõustikuliit heidab rahvusvahelisele alaliidule ette, et neil puudub kaasarääkimise õigus erinevates protsessides, samuti ei saa ametnikud ega treenerid osaleda rahvusvahelistel konverentsidel, seminaridel või professionaalse arengu programmides.

"Venemaa kergejõustiku vastased sanktsioonid on enneolematud. Ükski teine spordiföderatsioon ei seisa silmitsi nii rangete piirangutega," kommenteeris Venemaa kergejõustikuliidu tegevjuht Boriss Jarõševski.

"Need ei takista mitte üksnes alaliidu normaalset tegevust, vaid pidurdavad ka kergejõustiku arengut Venemaal, eriti noorte sportlaste seas, takistades meid oma spordiaala rahvusvahelisel areenil korralikult esindamast."

Spordikohtust otsitakse õigust rahvusvaheliselt tegutsevate spordijuristide abil, kel on CAS-i varasemates menetlustes kogemusi.

"Nagu me ka varem oleme Venemaa Kergejõustikuliidu CAS-ile esitatud arbitraažitaotluse kohta öelnud, kaitseme oma seisukohta jõudliselt," vastas rahvusvaheline kergejõustikuliit uudisteagentuurile Reuters saadetud kommentaaris.

Šveitsis Lausanne'is asuv CAS on spordi kõrgeim kohtuorgan ning lahendab sportlaste, alaliitude ja juhtorganisatsioonide vahelisi vaidlusi.