Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

Otsuse Venemaa eemaldamist pikendada ega mitte lubada neil startida ka neutraalse lipu all langetas oktoobris FIS-i nõukogu. Venemaa ja Valgevene sportlased on organisatsiooni egiidi all toimuvatelt võistlustelt eemaldatud juba alates 2022. aastast ehk pärast Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse.

Otsuse vaidlustamise spordikohtus on kinnitanud nii kohus ise kui ka Venemaa spordiminister Mihhail Degtjarjov. "Spordiministeerium, Venemaa olümpiakomitee ja vastavad alaliidud teevad koostööd, et kaitsta meie sportlaste õigusi," sõnas ta Matš TV-le.

"Me loeme Venemaa sportlastele määratud keeldu täiesti vastuvõetamatuks ning vastuolus olevaks olümpiaharta vaimu ja printsiipidega. Me jätkame väsimatut tööd, et õiglus saaks jalule seatud ja et austataks võrdseid tingimusi."

Kuna eelmisel nädalal langetas rahvusvaheline spordikohus (CAS) nende suhtes osaliselt soosiva otsuse kelgutamises, siis see tõstab venelaste lootust. Nimelt oli ka rahvusvaheline kelgutamisliit keelanud Venemaa sportlastel osalemise ka neutraalse lipu all, aga kohus viitas, et neutraalse lipu all tuleks nõuetele vastavad sportlased siiski starti lubada.

Milano - Cortina taliolümpia algab 6. veebruaril.