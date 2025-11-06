X!

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

Suusatamine
Venemaa suusatajad Pekingi taliolümpial
Venemaa suusatajad Pekingi taliolümpial Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Suusatamine

Venemaa suusaliit kaebas rahvusvahelise suusaliidu (FIS) otsuse mitte lubada Venemaa sportlasi tagasi rahvusvahelistele võistlustele ega lasta neil üritada pääsu Milano - Cortina olümpiamängudele edasi spordikohtusse.

Otsuse Venemaa eemaldamist pikendada ega mitte lubada neil startida ka neutraalse lipu all langetas oktoobris FIS-i nõukogu. Venemaa ja Valgevene sportlased on organisatsiooni egiidi all toimuvatelt võistlustelt eemaldatud juba alates 2022. aastast ehk pärast Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse.

Otsuse vaidlustamise spordikohtus on kinnitanud nii kohus ise kui ka Venemaa spordiminister Mihhail Degtjarjov. "Spordiministeerium, Venemaa olümpiakomitee ja vastavad alaliidud teevad koostööd, et kaitsta meie sportlaste õigusi," sõnas ta Matš TV-le.

"Me loeme Venemaa sportlastele määratud keeldu täiesti vastuvõetamatuks ning vastuolus olevaks olümpiaharta vaimu ja printsiipidega. Me jätkame väsimatut tööd, et õiglus saaks jalule seatud ja et austataks võrdseid tingimusi."

Kuna eelmisel nädalal langetas rahvusvaheline spordikohus (CAS) nende suhtes osaliselt soosiva otsuse kelgutamises, siis see tõstab venelaste lootust. Nimelt oli ka rahvusvaheline kelgutamisliit keelanud Venemaa sportlastel osalemise ka neutraalse lipu all, aga kohus viitas, et neutraalse lipu all tuleks nõuetele vastavad sportlased siiski starti lubada.

Milano - Cortina taliolümpia algab 6. veebruaril.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

00:45

RALLIBLOGI | Ogier haaras Jaapanis liidrikoha, Hyundaid jälle hädas Uuendatud

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

06.11

Tatrik: unistasin sellest, et saan noored mängu panna Uuendatud

06.11

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika Uuendatud

06.11

ETV spordisaade, 6. november

06.11

Glinka jõudis Challengeri turniiril veerandfinaali

06.11

WTA finaalturniiril said paika poolfinaalide paarid

06.11

Asi visked ei tabanud ja Braine kaotas eurosarjas

06.11

Kipsis käega Mõnnakmäe: kui on mäng, siis on mäng! Uuendatud

laskesuusatamine

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

25.10

Distsiplinaarkomisjon koguneb peagi Julia Simoni juhtumit arutama

24.10

Prantsuse laskesuusatäht Simon võttis petmis- ja vargussüüdistused omaks

19.10

Lisa Vittozzi tegi Münchenis suurepärase tagasituleku

jäähoki

06.11

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika Uuendatud

06.11

Ovetškin asutas 900 värava klubi

05.11

NHL-is jõudis 300 värava klubisse neljas soomlane

04.11

Mölder loodab koondisemängudega uue välislepingu teenida: mul on tase olemas

freestyle suusatamine

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

18.08

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

kahevõistlus

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

01.11

FIS kinnitas kahevõistluse Otepää MK-etapi ajakava

29.09

Riiber: pean vormi hoidma, et lapsed mööda ei paneks!

26.09

Ilves tahab olümpiamedalit: ma ei ela illusioonides, aga see on eesmärk

suusatamine

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

31.10

Kersna: Alaveri probleem pole psühholoogiline, vaid psühhiaatriline

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid

29.10

Alaver küsis Poltoraninile geenidopingut, arst keeldus

kiiruisutamine

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

15.03

Liiv teenis hooaja viimases stardis üheksanda koha: väga õpetlik hooaeg

14.03

Marten Liiv alustas MM-i 14. kohaga, de Boo jättis Stolzi kullata

12.03

Marten Liiv stardib MM-il kolmel distantsil

suusahüpped

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

25.10

Aigro lõpetas suvise GP-hooaja kümnenda kohaga: varu on sees

02.10

MK-sarja üldvõitja: Norra suusahüppajad häbistasid meie spordiala

28.09

Aigro treener on optimistlik: tema lennuoskused on juba väga head

iluuisutamine

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

03.11

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet

02.11

Selevko jõudis esimese Eesti meesuisutajana GP-etapil pjedestaalile

02.11

Suurepärane vabakava tõi Chibale esimese GP-etapi võidu

mäesuusatamine

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

04.11

Norra mäesuusatäht valmistub tagasitulekuks

26.10

Tormis Laine alustas MK-hooaega 23. kohaga

25.10

Mäesuusahooaeg algas austerlanna esimese etapivõiduga

jääkeegel

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

31.10

Kaldvee ja Lill said vajaliku õppetunni

29.10

Kaldvee ja Lill alustasid turniiri võidu ja kaotusega

28.10

Kaldvee ja Lill proovivad jõudu olümpiavastaste vastu

lumelauasõit

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo