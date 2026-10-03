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TÄNA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis avab kodupubliku ees võiduarve?

Jalgpalli Eesti koondis
Jalgpalli Eesti koondis

Täna kell 18.45 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Lilleküla staadionilt, kus Eesti meeste jalgpallikoondis võõrustab Rahvuste liigas Luksemburgi. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Kristjan Kalkun ja reporter on Aet Süvari.

Eesti koondis viigistas Rahvuste liiga kahes esimeses kohtumises võõrsil Islandi (1:1) ja Bulgaariaga (0:0). Luksemburg võitis võõral väljakul Bulgaariat (2:1), aga kaotas kodumurul Islandile (0:3). "Meeskond, kes tahab palliga mängida. Vahel nad on ka liiga julged, peame olema kompaktsed ja oma mängu peale suruma," iseloomustas poolkaitsja Kevor Palumets laupäevast vastast.

Viigimängud Islandi ja Bulgaaria vastu on Eesti koondisele andnud positiivset emotsiooni, kuid pilvedesse ei ole keegi tõusnud, sest peatreeneri sõnul on võit alati tiimi eesmärk. "Igaks mänguks, isegi kui läheme Itaalia vastu mängima, siis plaan lõpuks treenerite peas on, kuidas see mäng lõpuks võita. See on alati. Vähemalt minul on niimoodi," sõnas peatreener Jürgen Henn. "Tahame sellega jätkata. Mida meie veel treeneritena saame teha, luua paremaid võimalusi ja aidata mängijaid veel parematesse positsioonidesse."

Luksemburg peab laupäeval hakkama saama ilma oma kapteni ja rekordinternatsionaali Laurent Jansita. Samuti jääb kõrvale Danel Sinani, kes on 16 väravaga Luksemburgi läbi aegade paremuselt kolmas väravakütt.

Eesti ja Luksemburg on varasemalt omavahel kohtunud kolmel korral, kuid viimati 21 aastat tagasi. Nendest mängudest on Eestil kirjas kaks võitu ja üks viik.

Tänase mängu kohtunikud tulevad Poolast. Peakohtunik on Pawel Raczkowski, keda abistavad äärtel Marcin Boniek ja Bartosz Heinig. Neljas kohtunik on Patryk Gryckiewicz ning videoruumis jälgivad toimuvat Pawel Pskit ja tema abiline Piotr Urban.

Toimetaja: ERR Sport

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