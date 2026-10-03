Tribuntsov ujus finaali neljanda ajaga
Ujuja Ralf Tribuntsov jõudis Bakuus toimuval MK-etapil 100 meetri selilis finaali.
Tribuntsov sai hommikuses eelujumises kirja aja 50,90, mis andis kokkuvõttes neljanda koha. Tema isiklik rekord lühikeses basseinis on ligi sekundi võrra parem.
Eelujumise võitis valitsev pikaraja maailmameister lõuna-aafriklane Pieter Coetze 50,36-ga. Teiseks tuli kanadalane Blake Tierney (50,45) ja kolmandaks venelane Pavel Samusenko (50,88). Aja alla 51 sekundi ujus veel ameeriklane Shaine Casas (50,92).
Finaalid algavad kell 18.00.
Toimetaja: Henrik Laever