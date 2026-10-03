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Alcaraz mängis kaks eriilmelist setti

Tennis
Carlos Alcaraz.
Carlos Alcaraz. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Tokyos jätkuval ATP 500 taseme tenniseturniiril jõudis tiitlikaitsja Carlos Alcaraz (ATP 3.) kaheksa parema sekka.

Alcaraz alistas teises ringis maailma 37. reketi itaallase Matteo Arnaldi veidi vähem kui kahe tunniga 7:6 (6), 6:1.

Võrdselt kulgenud avasett läks kiiresse lõppmängu, kus Alcaraz jäi taha 0:2 ja pidi seejärel tõrjuma neli settpalli, et tulla raskest seisust välja ja võita 8:6. Teine sett kulges Alcarazi jaoks märksa lihtsamalt. Ta alustas kahe servimurdega ja asus 5:0 juhtima.

"Kui oled kiires lõppmängus taga, siis paratamatult mõtled, et peaksid midagi muutma. Üritasin lihtsalt mängus püsida punkt-punkti haaval. Lõpuks pidin oma mängustiili veidi muutma ja õnneks see kandis vilja. Matteo mängis suurepäraselt," rääkis Alcaraz matši järel.

Tiitlikaitsja läheb kaheksa parema seas vastamisi Kanada esindaja Denis Shapovaloviga (ATP 46.), kes sai 7:5, 3:6, 6:4 võidu Tšiili esireketi Alejandro Tabilo (ATP 31.) üle.

Toimetaja: Henrik Laever

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