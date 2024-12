Taastusravi alustanud Sildaru rõõmustas poolehoidjaid

Sildaru vigastas põlve ristatisidet juba kolmandat korda. 2017. aasta sügisel kukkus Sildaru trennis ja vigastas vasakut põlve, mistõttu pidi ta eemale jääma 2018. aasta PyeongChangi taliolümpiamängudelt.

Eelmise aasta alguses kukkus Sildaru X-mängudeks valmistudes treeningul ja tegi liiga paremale põlvele, lisaks sai viga menisk. Nüüd vigastas ta vasaku põlve sidemeid novembri keskel Austrias Stubais toimunud MK-etapi soojendusel.

Sildaru käis Tallinnas operatsioonil ja on äsja alustanud taastusravi. Sellest hoolimata näeb mitmekordne X-mängude võitja juba positiivseid märke.

"Hetkel ei ole mu jalg veel väga tugev, aga teen selle kallal tööd ja teen seetõttu üsna lihtsaid ja kergeid harjutusi, sest isegi kerged tunduvad praegu väga rasked," lausus ta ühismeedias.

"Ma olen väga rahul, et võrreldes minu eelmise ACL operatsiooniga on see vigastus ja oli see operatsioon kergem. Seekord saan juba painutada, millega olin eelmisel taastumisel hädas. See ei ole endiselt lihtne ja võib olla valulik, aga asi paraneb."

"Samuti olen üllatunud, et paistetus on kontrolli all," jätkas ta. "Eelmiste taastumiste korral oli mul keeruline paistetust kontrolli all hoida, aga õnneks tundub seekord põlv koostööle alluvat."

2026. aasta Milano ja Cortina d'Ampezzo taliolümpiani jääb pisut enam kui aasta.