Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

Novembri lõpul Austrias vasaku põlve ristatisidet vigastanud Kelly Sildaru paranemine on kulgenud oodatud tempost isegi paremini ja koos üldkehalise ettevalmistuse treeneri Ranno Maasikmetsaga tegeletakse hooajaks ette valmistumisega, ehk tavapärasest pisut ettevaatlikumalt. Hooaja plaan on Sildarul paigas.

"Praegu ma tunnen, et saan igapäevaelu asju teha ja ei pea sellele mõtlema, see ei sega mind. Päris erialast treeningut - mäele suusatama minna - veel teha ei saa. Aeg tuleb lihtsalt täis oodata, praegu on plaan, et kui septembris saab operatsioonist üheksa kuud, siis saab ka lumele treenima."

Sildaru jaoks on see juba kolmanda ja vasakul jalal teise raske põlveoperatsiooniga. Kindlasti on lisaks põlvele oluline ka vaimu tervena säilitamine, aga praegu asjad sujuvad.

"Alguses oli kogu see protsess kindlasti natuke raskem ja hirmutavam, aga kuna taastusravi läks algusest peale edukalt, andis see natuke julgust ja motivatsiooni," tõdes Sildaru. "Praegu on see vaimne pool ka korras, iga päev põlve peale ei mõtle ja praegused treeningud on rohkem hooajaks ettevalmistumine kui taastusravi."

Sildaru planeerib võistlustulle naasta detsembri alguses Hiinas. "Siis on mul ka 12 kuud operatsioonist möödas, mis võiks olla hea aeg võistlema naasmiseks. EOK-st ja suusaliidust on mulle öeldud, et rennisõidus on mul praeguse seisuga olümpiapääse olemas," sõnas Pekingi olümpiapronks.