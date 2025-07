Tormis Laine valmistub olümpiahooajaks akrobaatikaga: raske on!

Mullu mäesuusatamise MK-sarjas esmakordselt nii suurslaalomis kui ka slaalomis 30 parema sekka jõudnud Tormis Laine on lisanud sel suvel hooajaks valmistumise kavasse akrobaatikatreeningud. Need on toimunud Kopli kandis Erika tänava võimlas tunnustatud sportvõimlemise treeneri Viktor Saaroni juhendamisel.

"Minu üldfüüsilise treener Indrek Tustit pakkus välja, et võiks kord või kaks nädalas seda teha. Ta on sellise juurdeviiva trennina mulle väga hea ja annab väga palju," selgitas Laine ERR-ile.

"Kui ma siia tulin, siis ma isegi ei mõelnud sellistest asjadest nagu tagurpidi salto. Need ei ole kunagi olnud asjad, milles olen hea olnud või mida olen elus väga palju proovinud. Kui saab tagurpidi saltosid teha või mingi asi tuleb välja, siis on väga hea tunne. Aga enamus aega Viktor paneb mind siin kannatama - raske," lisas mäesuusataja.

Tormis Laine ja Viktor Saaron Autor/allikas: ERR

Akrobaatika annab juurde mäesuusatamises nii vajalikku üldist kehakontrolli. "Kui näiteks jõusaalis teeme ala- või ülakehatrenni või teatud lihasgruppe, siis siin tuleb nagu kõik asjad kokku panna ja mäesuusatamises on ju samamoodi. Keha peab kokku mängima ja samas ei saa ka midagi kramplikult teha. See on täpselt samuti nagu meil on mäesuusatamises," ütles Laine.

"Ei saa minna krampi ja midagi minna hambad ristis tegema, vaid rahulikult tuleb füüsikat kasutada. Tuleb lasta sel füüsikal rahulikult iseennast aidata ja mitte selle vastu võidelda," ütles ta.

Viimased 14 aastat Austrias elanud ja treeninud 24-aastane Laine on püüdnud tõsta ka kehakaalu. "Sel suvel on hästi palju rõhku läinud jõutreeningutele ja selle peale, et võtta kaalu juurde. Mina mäesuusatajana olen oma kestvuspoole pealt päris hea ka võrreldes teiste mäesuusatajatega, aga jõunäitajad on pigem olnud kehvad. Ma olen ka pigem üks kergematest seal, kes TOP-30 sõidavad," rääkis ta.

Järgmisena läheb Laine liustikulaagritesse Itaaliasse ja Šveitsi, esimene pikem laager on Uus-Meremaal ja oktoobri lõpus algab MK-sari. Motivatsioon on olümpiahooaja lähenedes eriti kõrge.

"Nendel tiitlivõistlustel tuleb endast kõik anda ja tuleb võtta palju riske, sest lõppkokkuvõttes kõik, mille nimel sõidetakse, on medalid. Kõik muu on minu silmis mitte väga tähtis. Täna siin juulis öelda, kas see päriselt on realistlik või ei ole, on liiga vara öelda. Aga mina vähemalt töötan ja näen vaeva selle nimel, et minna ründama kõige kõrgemaid kohti seal olümpiahooajal," lõpetas Laine.