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Eesti võimlejad unistavad Bilesi eeskujul tiitlivõistlustele naasmisest

Võimlemine
Foto: SCANPIX/AP
Võimlemine

Suveolümpiamängude ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab ala tiitlivõistlustele oma sportlasega naasta poole aasta pärast, kui Jerevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused.

Kuuendat aastat tehakse Tallinnas entusiastlikult tööd Eesti sportvõimlemise taseme taastamisega. Mullusest harjutatakse renoveeritud Kadaka spordihallis, mille juhi ja treeneri Viktor Saaroni sõnul on jõutud nüüd tasemeni, et viia Eesti sportvõimleja taas tiitlivõistlusele. Sihikul on aprilli lõpus Jerevanis toimuv EM.

"Siin on meil umbes 150 last ja kümmekond treenerit, täpselt aasta aega oleme olnud selles majas ja viis aastat enne seda treenisime Erika majas," rääkis Saaron ERR-ile. "Sportvõimlemine taastus 20-aastase pausi tagant kuue aasta eest. Tase meil tõuseb. Meil on ägedad treenerid, kes olid Nõukogude ajal tippvõimlejad ja nad teevad head tööd. Loodame järgmine aasta minna esimest korda Euroopa meistrivõistlustele esimeste võimlejatega: viimast korda käis meie riist- või sportvõimleja MM-il 1999. aastal Hiinas. 2000. aastal jäi ala kuidagi seisma ja nüüd taas hakkame pihta."

Eesti esinumbriks on 16-aastane Kamilla Badmajeva, kelle kõrval harjutavad igapäevaselt usinalt veel mitmed noored. Ühele vahendile spetsialiseerunud sportvõimlejad on ala maailmas kõvasti edasi viinud.

"Neid ühe ala spetsialiste on palju ja spetsialistid on loonud sellise taseme, et väga-väga raske on sinna järgi jõuda. Treeningud käivad kuus korda nädalas kuus tundi päevas," tõdes Saaron.

Kõigi aegade edukaim sportvõimleja on mitmekülgne ameeriklanna Simone Biles, kel auhinnakapis 11 OM- ja 30 MM-medalit. Naiste võistlusprogrammis olev harjutus eri kõrgusega rööbaspuudel on Viktor Saaroni sõnul kõige suurema arenguhüppe teinud harjutus sportvõimlemises.

"See, kuidas naised lendavad alumiselt rööpalt ülemisele ja ülemiselt alumisele saltodega ja saltod pööretega: nad on jõudmas järgi meeste tasemele kangil. Sellist pilti me ei osanud absoluutselt isegi ette kujutada kolmkümmend aastat tagasi. See on lihtsalt ülivõimas, naised on meeletu arengu teinud," rõõmustas Saaron.

Tugeva olümpiaala atraktiivsus paneb erikõrgusega rööbaspuudel lendama ka Eesti noored.

Toimetaja: Anders Nõmm

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