Himma: sel aastal kaalulangetamisega nii hulluks ei lähe

Eelmisel hooajal maailma karika etapil karjääri kõrgeima, 15. koha saanud Martin Himma jätkab treeninguid koondise peatreeneri Aivar Rehemaa näpunäidete järgi. Olümpiahooajal võiks areng toimuda detailide parandamise läbi.

"Eelmine aasta tegime tegelikult väga head tööd," sõnas Himma ERR-ile. "Vaatasime mõned asjad välja, mida tuleb teha paremini. Kui suudan need väikesed asjad ära parandada, võib tulemus palju parem olla."

Loodetud arenguhüpet Himma eelmisel hooajal teha ei suutnud, ometi näeb ta elemente, milles võiks olümpiahooajal oodata tulemuste paranemist. "Minu puhul on fookus tehnikal, kus on sekundeid varuks, siis jõupool ja paaristõuke osa ning minu jaoks on tähtis ka trennide intensiivsus kontrolli all hoida, et oleks tugevatel trennidel rõhk suurem," selgitas Himma.

Tulemuste edenemisele lootis Martin Himma kaasa aidata ka kehakaalu langetamisega. Sama radikaalselt ta jätkata ei plaani. "Tunnen küll ennast kergemalt, kui olen alla võtnud, aga sellega kaasnevad teised riskid. See aasta sellega võib-olla nii hulluks ei lähe, aga kindlasti on seal ka varu, võib-olla saab natuke paremini teha kui eelmisel hooajal."