Algkoosseisu kuulunud Tõugjas tegi kaasa kõik 90 minutit ning aitas Halmstadil hoida oma värava puhtana, kirjutab Soccernet.ee. Külalised haarasid juhtohjad juba kolmandal minutil ning kasvatasid avapoolaja lõpuks eduseisu kolmeväravaliseks. Teisel poolajal rohkem väravaid ei löödud.

Halmstad on 29 kohtumisega kogunud 23 punkti ning paikneb liigatabelis 14. kohal, mis viib üleminekumängudele. Igoneni koduklubi Degerfors on 21 punktiga eelviimasel ehk 15. kohal, samal ajal kui mängu vähem pidanud ning viimasel kohal oleval Örgrytel on 20 silma.

Viimases voorus kohtub Halmstad koduväljakul Mjällbyga, Degerfors aga võõrustab otsest konkurenti Örgrytet. Degerfors peab püsimajäämislootuse säilitamiseks alistama Örgryte ning lootma Halmstadi libastumisele. Degerforsi ja Halmstadi võrdsete punktide korral saab määravaks väravate vahe, mis on praegu Degerforsil parem.

Kuidas läks teistel eestlastel, sealhulgas Marten-Chris Paalbergil ja Kevor Palumetsal, loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.