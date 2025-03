Liiv teenis hooaja viimases stardis üheksanda koha: väga õpetlik hooaeg

Poole lühemal distantsil 14. koha teeninud Liiv lõpetas laupäeval ajaga 1.09,10, millega pälvis 24 mehe seas üheksanda koha. Oma isiklikust rekordist jäi ta täpselt kahe sekundi kaugusele.

"Sellel hooajal on pea igal 1000 meetri distantsil probleemiks viimased 300 meetrit," ütles ta ERR-ile. "Kui piimhape tuleb, siis jalg on väga lörts all, ei suuda hoogu hoida. Tänu sellele on viimane ring selline nagu on. Vormi poolest oli ka üsna keeruline seada. Milwaukee MK-etapp, kus olin haige, sinna jäi palju sisse."

Ühtlasi oli laupäevane start Liivi hooaja viimane ning suures pildis võib hooajaga rahule jääda. "Mis stabiilsest hooajast jäi vajaka, oli see, et ei tulnud plahvatust ühel võistlusel. Oli hästi stabiilne, kõik sõidud praktiliselt ühte auku," ütles ta. "Üldplaanis võib rahule jääda, kindlasti oli väga õpetlik hooaeg."

Joep Wennemars korraldas suurüllatuse, kui hollandlane lõpetas ajaga 1.08,05 ning teenis sellega MM-tiitli. 22-aastane Wennemars edestas kaasmaalast Jenning De Bood 0,16 sekundiga, kolmandaks jäi viimasel kahel MM-il vaid kuldmedaleid teeninud Jordan Stolz (+0,21), kes pälvis poole lühemal distantsil hõbeda.

Pühapäeval peetakse üksikalade maailmameistrivõistlustel 1500 meetri distants.