Slovakitar uuendas Dohas rahvusrekordit, olümpiavõitja näitas taset

Mullu maailmameistrivõistlustel pronksi võitnud Zapletalova läbis Dohas distantsi ajaga 52,30, millega lihvis oma varasemalt tippmargilt (52,58) maha 0,28 sekundit. 26-aastane slovakitar kerkis selle suurepärase tulemusega ühtlasi kõigi aegade edetabelis 12. kohalt kuuendaks.

Teise koha saavutas jamaicalanna Rushell Clayton ajaga 53,05, pjedestaalile mahtus veel Bahreini asendaja Kemi Adekoya ajaga 53,67.

Pariisi olümpial 400 meetri jooksus kulla võitnud Marileidy Paulino teenis kindla esikoha, kui edestas konkurente enam kui sekundiga. Dominikaani Vabariigi jooksja ületas joone ajaga 48,91, poolatar Natalia Bukowiecka sai 50,10-ga teise ja kuubalanna Roxana Gomez 50,23-ga kolmanda koha.

Hõreda koosseisuga sprintides võidutses naiste 100 meetri jooksus jamaicalanna Kemba Nelson (10,88) ning meeste 200 jooksus Lõuna-Aafrika Vabariigi sprinter Sinesipho Dambile, kes kerkis ajaga 19,74 hooaja edetabelis neljandale kohale. Meeste 110 meetri tõkkejooksus võidutses maailmameister Cordell Tinch ajaga 13,23.

Meeste teivashüppes ületas kolm meest kõrguse 5.92, kuid kreeklane Emmanouil Karalis tegi seda teisel katsel, ameeriklane Christopher Nilsen ja taanlane Sondre Guttormsen aga kolmandal. Kõrgushüppes teenis etapivõidu 2.29 hüpanud itaallane Matteo Sioli, kes edestas neljakordsed olümpiamedalisti Mutaz Barshami (2.27). Kolmikhüppes oli parim portugallane Pedro Pichardo, kes püstitas 17.71-ga uue hooaja tippmargi, edestades Jordan Scotti (17.69) vaid kahe ning Yasser Mohammed Trikit (17.67) nelja sentimeetriga.

Meeste odaviskes jäi seekord 90 meetri piir alistamata, võidu teenis Rumesh Tharanga Pathirage 88 meetri ja 68 sentimeetri pikkuse viskega. Teise koha sai Anderson Peters (86.38), kolmanda Curtis Thompson (85.99), hooaja esimese võistluse teinud Neeraj Chopra (85.69) lõpetas neljandal kohal.