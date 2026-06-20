X!

Slovakitar uuendas Dohas rahvusrekordit, olümpiavõitja näitas taset

Kergejõustik
Emma Zapletalova
Emma Zapletalova Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustik

Slovakkia tõkkejooksja Emma Zapletalova püstitas Dohas toimunud kergejõustiku Teemantliiga etapil 400 meetri tõkkejooksus uue rahvusrekordi ning kerkis kõigi aegade edetabelis kuuendale kohale.

Mullu maailmameistrivõistlustel pronksi võitnud Zapletalova läbis Dohas distantsi ajaga 52,30, millega lihvis oma varasemalt tippmargilt (52,58) maha 0,28 sekundit. 26-aastane slovakitar kerkis selle suurepärase tulemusega ühtlasi kõigi aegade edetabelis 12. kohalt kuuendaks.

Teise koha saavutas jamaicalanna Rushell Clayton ajaga 53,05, pjedestaalile mahtus veel Bahreini asendaja Kemi Adekoya ajaga 53,67.

Pariisi olümpial 400 meetri jooksus kulla võitnud Marileidy Paulino teenis kindla esikoha, kui edestas konkurente enam kui sekundiga. Dominikaani Vabariigi jooksja ületas joone ajaga 48,91, poolatar Natalia Bukowiecka sai 50,10-ga teise ja kuubalanna Roxana Gomez 50,23-ga kolmanda koha.

Hõreda koosseisuga sprintides võidutses naiste 100 meetri jooksus jamaicalanna Kemba Nelson (10,88) ning meeste 200 jooksus Lõuna-Aafrika Vabariigi sprinter Sinesipho Dambile, kes kerkis ajaga 19,74 hooaja edetabelis neljandale kohale. Meeste 110 meetri tõkkejooksus võidutses maailmameister Cordell Tinch ajaga 13,23.

Meeste teivashüppes ületas kolm meest kõrguse 5.92, kuid kreeklane Emmanouil Karalis tegi seda teisel katsel, ameeriklane Christopher Nilsen ja taanlane Sondre Guttormsen aga kolmandal. Kõrgushüppes teenis etapivõidu 2.29 hüpanud itaallane Matteo Sioli, kes edestas neljakordsed olümpiamedalisti Mutaz Barshami (2.27). Kolmikhüppes oli parim portugallane Pedro Pichardo, kes püstitas 17.71-ga uue hooaja tippmargi, edestades Jordan Scotti (17.69) vaid kahe ning Yasser Mohammed Trikit (17.67) nelja sentimeetriga.

Meeste odaviskes jäi seekord 90 meetri piir alistamata, võidu teenis Rumesh Tharanga Pathirage 88 meetri ja 68 sentimeetri pikkuse viskega. Teise koha sai Anderson Peters (86.38), kolmanda Curtis Thompson (85.99), hooaja esimese võistluse teinud Neeraj Chopra (85.69) lõpetas neljandal kohal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

09:23

Slovakitar uuendas Dohas rahvusrekordit, olümpiavõitja näitas taset

18.06

VAATA | TV 10 sarja finaaletapil püstitati mitu rekordit

18.06

Mülla tegi Prantsusmaal hea võistluse

18.06

Olümpiapronks vajas kohalikul jooksuüritusel elustamist

17.06

Valitsev maailmameister stardib Londoni Teemantliiga etapil

17.06

Euroopa meister: mul on võib olla jäänud kaks kuni kolm aastat elada

17.06

Rahvusvaheline kergejõustikuliit soovib toetada rasedaid sportlasi

16.06

Noah Lyles püstitas vähejoostud distantsil maailmarekordi

16.06

Kronbergs: juba talvel näitasin, et selline jooks on tehtav

16.06

Alekna võitis Jõhvis 70-meetrise heitega, jooksualadel sündis kaks Eesti rekordit

16.06

Kronbergs jooksis Eesti rekordi

16.06

Kergejõustikuüldsus on pööranud pilgud Ostrava 800 meetrile

15.06

Lilliallik: on oluline, et Heino Lipu mälestus elaks noortes edasi

15.06

Jõhvi kergejõustikuõhtul osaleb ka kettaheite maailmarekordimees Alekna

14.06

Briti teivashüppetäht lõpetas hooaja erakorralise seljaoperatsiooni tõttu

14.06

Olümpiamedalistile määrati neljakuuline dopingukaristus

14.06

Noorte karikavõistlustel püstitati uus Eesti rekord

13.06

Galerii: Jõhvi vanglajooksu võitsid Rico Kruus ja Kaisa Kukk

13.06

Ööjooksu Rakveres võitsid Karel Hussar ja Külli Sizask

13.06

Lusti teeb ookeani taga head võistlust

sport.err.ee uudised

09:23

Slovakitar uuendas Dohas rahvusrekordit, olümpiavõitja näitas taset

09:14

Brasiilia sai esimese võidu, Türgi piirdub alagrupiturniiriga Uuendatud

09:07

VIDEO | Kohtuniku kramp peatas USA - Austraalia mängu

08:49

Rait Ärm avas Poolas hooaja võiduarve

08:32

TÄNA OTSE | Avamängus viis väravat löönud Rootsi kohtub Hollandiga

08:05

Kuivonen ja Jürgenson võitsid MK-etapil alagrupi

00:28

USA jalgpallikoondis sai MM-il teise võidu Uuendatud

19.06

Meistritiitlist sekundi kaugusel olnud Legia kaotas lõpusireeni kõlades

19.06

Rimo Hunt: joogipausid on teinud treenerite töö raskemaks

19.06

ETV spordisaade, 18. juuni

19.06

Bigbanki juhatuse liige: nüüd on aeg anda panus Eesti korvpalli

19.06

Kapten Laak: me ei jäänud ainult geimivõiduga rahule!

19.06

Naiste võrkpallikoondis avas vinge tagasitulekuga Euroopa liigas võiduarve

19.06

Teder jäi Amateur Championshipil finaali ukse taha

19.06

Prantsusmaa tennisist sai ropendamise eest kopsaka trahvi

19.06

Kivisilla ja Kõur jätkavad lauluväljaku slämmiturniiril esikümnes

19.06

Nõmme Kalju mängib eurosarja kodumängu Pärnus

19.06

Eesti tennisenaiskond alistas Andorra ja tuli alagrupis esimeseks

19.06

Eesti epeemeeskond saavutas EM-il 12. koha Uuendatud

19.06

Eesti saalijalgpallikoondis kohtub MM-valikturniiril Ukraina ja Slovakkiaga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo