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Sõudja Karl Varik saavutas U-19 MM-il kaheksanda koha

Sõudmine
Karl Varik
Karl Varik Autor/allikas: Detlev Seyb/World Rowing
Sõudmine

Bulgaarias Plovdivis pühapäeval lõppenud sõudmise U-19 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel sai Karl Varik noormeeste ühepaadil kaheksanda koha.

Priit Purge juhendatav tartlane lõpetas B-finaali teisena ajaga 7.05,34, vahendab Soudeliit.ee.

B-finaali võitis ungarlane Barnabas Botond Kup ajaga 7.02,92. Varik edestas napilt itaallast Andrea Gugolet (7.05,69). Neljandana lõpetas ameeriklane Porter Collins (7.07,70), viiendana sloveen Tevz Pirih (7.10,18) ja kuuendana britt Lewie Harris (7.13,12).

Varik alustas finaali rahulikult ning oli 500 meetri järel viies. Poolel maal tõusis eestlane kolmandaks ja 1500 meetri vaheajapunktis juba liidriks. Viimasel veerandil möödus temast aga Ungari sõudja. Varik suutis lõpuosas itaallase rünnakule siiski vastu panna ning lõpetas sõidu teisena.

"Olen igast sõidust õppinud: varem olen liiga kiiresti startinud, aga seekord tahtsin alguses veidi rahulikumalt võtta ja see tuli mulle kasuks. Sain paremini keskmist kiirust hoida," sõnas Varik.

Laupäevases poolfinaalis jäi Varik esimesena A-finaali ukse taha. Ajaga 7.01,22 sai eestlane neljanda koha, kolm finaalipääset teenisid norralane Raphael Arkadius Pintsch (6.53,04), sakslane Oskar Mueller (6.55,87) ja šveitslane Remy Christ (6.57,79).

Poolfinaali pidas Varik ka enda MM-i parimaks sõiduks. 

"Kõige paremini tuli välja poolfinaal. See oli väga väsitav sõit ja andsin endast maksimumi," lausus ta.

Kokkuvõttes jäi eestlane tiitlivõistlustega rahule.

"Enne MM-i ma endale kindlat eesmärki ei seadnud, sest teadsin, kui tugevad vastased siin on. Olen nendega varemgi võistelnud. Võistluse jooksul ambitsioonid siiski kasvasid ja nägin, et siin on võimalik hea koht saada," rääkis Varik. 

Treener Priit Purge sõnul näitas Varik Bulgaarias selget arengut. 

"Poolfinaalis oli Karl väga sihikindel ja suutis sõita vastavalt plaanile ühtlaselt. Kui varasematel Euroopa meistrivõistlustel ja ka siin esimestes sõitudes on tal kiirus lõpuosas langenud, siis nii poolfinaalis kui ka B-finaalis suutis ta tempot hoida ja plaanist kinni pidada. Selle üle oleme väga uhked," ütles Purge. 

"Minu hinnangul on ta teinud päris korraliku arenguhüppe. Koht võib küll samaks jääda, aga vahe esimestega on oluliselt väiksem."

Treeneri sõnul on oluline vaadata tulevikku. 

"Noorte MM ei ole Karli jaoks kindlasti karjääri lõpp, vaid pigem algus. Järgmisel aastal peab treening muutuma veel professionaalsemaks. Sõudmises jõutakse oma tippu sageli alles 20. eluaastate lõpus, seega on siin veel väga palju tööd ja arenguruumi."

Tänavu võistleb Varik võistleb Eesti noorte meistrivõistlustel. Poolfinaalis täitis ta ka U-23 Euroopa meistrivõistluste normi.

Toimetaja: Lisette Holst

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