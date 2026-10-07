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Tiitlikaitsja TSA pidi uue hooaja avamängus kaotusega leppima

Korvpall
Korvpall
Korvpall Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Korvpall

Teisipäeva õhtul tehti algust koduse naiste korvpalli meistriliigaga, mille hooaja avamängus pidi tiitlikaitsja TSA Tallinn tunnistama uustulnuka Team Rae vald/GoFlow paremust.

Mullu finaalseerias Rapla/PSP Capitali alistanud TSA jäi juba varakult tagaajaja rolli ning Rae tiim saavutas poolajaks suure 46:25 edu. Teisel poolajal paisus edu ühel hetkel 28-punktiliseks ja kuigi TSA jõudis otsustaval veerandil veel kuue punkti kaugusele, teenis Jüri Pritšini juhendatav Team Rae vald 77:64 (28:15, 18:10, 12:25, 19:14) võidu.

Uustulnukat kandsid võidumängus pikad, nii Trine Kasemägi (17 punkti, 10 lauapalli) kui ka Laina Mesila-Kaarmanni (15p, 10l) tegid kasikduubli. Kahekohalise punktisummani jõudsid veel 12 punkti visanud Hanna Maria Sibul ja 11 punkti kogunud Maarja Park. TSA parim oli 17 punkti visanud Elerin Meier.

Naiste meistriliigas osaleb sel hooajal seitse naiskonda: Audentese SG/Swedbank, Keila Basket, Pärnu Spordikool, Rapla/PSP Capital, Tartu Ülikool/CHK, Team Rae vald/GoFlow ja TSA Tallinn.

Lisaks kohalikule meistriliigale osalevad TSA Tallinn ning Tartu Ülikool/CHK ka Balti liiga B-divisjonis. Kolmanda Eesti naiskonnana osaleb Balti liigas TalTech, kes koduses meistriliigas kaasa ei löö.

Põhiturniiril mängivad naiskonnad omavahel kolm ringi, väljaarvatud Audentese SG/Swedbank naiskond, kes põhiturniiril kaasa ei mängi ning osaleb Läti naiste esiliigas. Lisaks kohalikule meistriliigale osalevad TSA Tallinn ning Tartu Ülikool/CHK ka naiste Balti Liiga B-divisjonis. Kolmanda Eesti naiskonnana osaleb Balti Liigas TalTech, kes koduses meistriliigas kaasa ei löö.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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