Messi jättis koondisega hüvasti: tahaksin igavesti mängida

Legendaarne Lionel Messi pidas öösel vastu kolmapäeva oma viimase koondisemängu, kui Argentina teenis sõprusmängus Benini üle kindla võidu.

Kodupubliku ees mänginud Argentina sai esimese tabamuse kirja 48. minutil, kui Nicolas Otamendi väravaarve avas. 61. minutil sahistas võrku Nico Paz ning võidule pani hüüumärgi ei keegi teine kui Messi, kes realiseeris 71. minutil penalti ja vormistas sellega Argentinale kindla 3:0 võidu.

39-aastase Messi jaoks jäi see karjääri viimaseks koondisemänguks ning kümnendal minutil pandi mäng pausile, et publik saaks legendaarsele mängumehele plaksutada. "Tahaksin igavesti mängida, sest Argentina koondise esindamine on kõige ilusam asi, mis ühe inimesega juhtuda saab," rääkis maailmameister pärast mängu.

Buenos Aireses asuv Monumental staadion on koht, kus Messi ja tema koondis tähistasid 2022. aastal MM-tiitlit. "See oli minu karjääri rõõmsamaid päevi, ma ei unusta seda iialgi. Aga nüüd meenutan ka üht kurvematest päevadest, kui pidin koondise esindamisega hüvasti jätma. Jään teid kõiki igatsema. Jään igatsema nende värvide kaitsmist, aga olen alati teie jaoks olemas, mängijaid toetamas. Me oleme igavesti ühendatud," rääkis Messi.

"Armastan teid kõiki ja jään teid igatsema. Te toetasime minu unistuste täitumist," lisas kaheksal korral maailma parimaks mängijaks valitud Messi.

Ta teatas suve lõpus koondisekarjääri lõpetamisest, aga Argentina jalgpalliliit veenis teda siiski lahkumismängus osalema. Monumentali staadionile müüdi 85 000 piletit umbes pooleteise tunniga. Messi veel mängimist ei lõpeta, tema koduklubi Inter Miami jahib USA profiliigas MLS tiitlit.