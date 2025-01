Liiv: tahan EM-il stabiilselt hästi sõita ja medal oleks boonuseks

Hooaja esimestel MK-etappidel Aasias näitas Marten Liiv uuel tasemel stabiilsust, saavutades kõrgeid kohti mõlemal sprindidistantsil. Nii 500 kui 1000 meetri tänavuses punktitabelis on ta Euroopa sprinteritest paremuselt kolmas.

"Kogu see suvi, kui me alustasime ja kevad: see periood oli väga hea. Sel aastal me panime natuke rohkem rõhku tehnilistele nüanssidele, et saada tehniliselt paremaks," kommenteeris Liiv enne EM-i ERR-ile. "Samuti arenesime ka natuke füüsiliselt. Aga ma ise eeldan, et peamine areng on tulnud just tehnilise poole pealt. Tegelikult algne plaan oli samm edasi teha 1000 meetris, aga tuli välja, et pigem on arenenud 500 meetrit. Ma arvan, et kindlasti varu on veel 1000 meetris rohkem, kui tulemused seda kajastavad."

Esimestele MK-etappidele järgnes tavatult pikk - viienädalane võistluspaus. "Ma arvan, et on täitsa hea seis. Kui siin kaks nädalat tagasi olin natuke väsinud, siis nüüd hakkan vaikselt sellest väsimusest välja tulema ja võiks öelda, et on suhteliselt sarnane seis nagu oli enne Aasiasse minekut," tõdes Liiv.

Enesekindlust lisas ka hiljutine testvõistlus Heerenveenis. 500 meetri hooaja tippmargist jäi puudu vaid 16 sajandikku. "Täpselt sama aeg, mis ma sõitsin hooaja esimene 500 meetrit ja üldjoontes jäime treeneritega väga rahule. Endale üllatusena oli natuke kiirem, kui ma ise ootasin ja ma arvan, et siit on hea minna vastu EM-ile," tõdes ta.

"Iga võistlus on põhieesmärk sõita tehniliselt hästi. Ja nüüd kuna on see sprindi EM ja neli distantsi, siis tuleb stabiilselt hästi sõita. Kui ma sellega hakkama saan, siis mina olen sellega juba väga rahul. Ja boonuseks on ainult medal selles mõttes," lisas kahekordne EM-medalist.

Eelmisel aastal võitis Marten Liiv Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali 500 meetri distantsil ja kaks aastat tagasi pronksmedali sprindi mitmevõistluses.