Valge pääses viimasel hetkel kiiruisutamise EM-ile

Viimase hetkeni EM-i nimekirjas esimesena joone all olnud 24-aastane Valge täitis eelmise aasta oktoobri lõpus Inzellis nii 500 kui 1000 meetri distantsil MK-normi ning osales novembris Naganos ka MK-sarja avaetapil.

"See on kindlasti sellest, et ma olen stabiilselt teinud väga mahukaid trenne, olgu see vastupidavus või jõud," rääkis Valge MK-normide täitmise järel ERR-ile novembris. "Kindlasti tahan kiiremaks saada, et olgu see stardis või ringi peal," lausus ta. "Stardis on väga suur võimalus aega kärpida ja ringi peal olen ma kindlasti 0,5 sekundit kiirem samuti. Väga palju tahan teiste uisutajatega koostööd teha, et 1000 meetrit parandada."

Eesti esinumbriks Heerenveeni EM-il on 28-aastane Marten Liiv, kes võitnud tiitlivõistlustelt medali kaks aastat järjest.

"Konkureerin vaid hollandlastega, aga eks näis, kuidas tänavu. Sprindi EM-medal on kindlasti üks eesmärk, kuid samas tahaksin lõpuks MM-il poodiumile jõuda, olen seda jahtinud juba mitu aastat ning tippvormi üritan ajastadagi märtsiks Hamaris toimuvateks maailmameistrivõistlusteks," rääkis Liiv pärast Nagano etappi Delfile.