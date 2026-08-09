Kergejõustiku EM-i avapäeval tuleb starti neli Eesti sportlast

Täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdi teeb 400 meetri tõkkejooksja Viola Hambidge ja oma teisele EM-ile lähevad vastu vasaraheitja Adam Kelly, sprinter Ann Marii Kivikas ja takistusjooksja Laura Maasik.

"75 meetrit on kindlasti kehas olemas. Kvalifikatsioonis on alati raske leida parimat heidet, aga ma täitsa tunnen, et siin saan teha hooaja parima tulemuse või isikliku rekordi," ütles Kelly, kelle karjääri parimaks tulemuseks on 75.81.

Kaks aastat tagasi Roomas toimunud EM-il jäi Kelly esimesena lõppvõistluselt välja. "Kui ma võistlesin Roomas, siis teadsin täpselt, kui palju oli vaja heita, et finaali pääseda. Nüüd ma ei ole nii palju uurinud, vaid proovin lihtsalt oma tulemuse ära teha ja siis vaatame, mis saab. Muidugi ma tean, et 74.50 või 75 meetrit peaaegu alati viib finaali. Samas tundub, et sel aastal on vaja rohkem."

Maasik tutvus pühapäeval Birminghami staadioniga. Esmamulje võistluspaigast on positiivne. "Staadion on väga hubane ja üsna väike. Kõik korraldus tundub väga lähedal olevat, näiteks soojendusstaadion on lähedal suurele staadionile. Sportlase jaoks on kõik mugav ja hubane. Kindlasti rahvast tuleb palju, nii et loodan, et siin tuleb äge melu," muljetas Eesti rekordiomanik 3000 meetri takistusjooksus.

Ann Marii Kivikas võistleb nii 100 kui ka 200 meetri jooksus. Kõvemat lõppkohta loodab ta saavutada 200 meetris. "Ma ei ole ennast sprinterina päris lõplikult defineerinud 200 meetri jooksjana. Kui saab, siis alati jooksen ka 100 meetrit. Nagu ma enne EM-i ütlesin välja, kui saan 100 meetris EM-il peale, siis tulen seda kindlasti jooksma. Õnneks nii ka läks."

Esmaspäeval toimuvas 100 meetris on Kivikase eesmärgiks poolfinaali jõudmine. "Vähemaga ei tahaks leppida," märkis ta.

Debütant Viola Hambidge lisapinget ei tunne." Närvi sees veel ei ole. Pigem olen ootusärevil ja tahaksin juba võistelda. Vorm on hea. Tunnen, et olen võimeline Eesti rekordist veel kiiremini jooksma. Minu eesmärk on joosta alla 56 sekundit," sõnas 400 meetri tõkkejooksu rahvusrekordi omanik.

Hambidge'i juhendab suurte tiitlivõistluste kogemustega Rasmus Mägi. "Ta ütles mulle ühe hea lause: keskendu sooritusele, mitte tulemusele, siis tuleb hästi välja."

Eesti sportlaste ajakava Birminghami EM-i avapäeval:

13.25 naiste 100 meetri eelring (Ann Marii Kivikas)

14.20 meeste vasaraheite B-grupi kvalifikatsioon (Adam Kelly)

14.35 naiste 400 m tõkkejooks (Viola Hambidge)

22.10 naiste 100 meetri poolfinaalid (Kivikas)

23.00 naiste 3000 meetri takistusjooksu eelring (Laura Maasik)

23.50 naiste 100 meetri finaal (Kivikas)