Marten Liiv enne EM-i: medal oleks muidugi tore

Kaks aastat tagasi võitis 28-aastane Liiv EM-il mitmevõistluses pronksi, mullu teenis 500 meetri sõidus hõbeda.

Hollandis Heerenveenis peetava mitmevõistluse EM algab reedel Eesti aja järgi kell 20.28 500 m sõiduga, 21.55 on kavas 1000 m. Laupäeval sõidetakse 500 m kell 12.23 ja 1000 m kell 15.05. Lisaks Liivile pääses viimasel hetkel EM-ile võistlema 24-aastane Joonas Valge.

"Ma arvan, et üldiselt on seis päris hea. Kui siin võib-olla kaks nädalat tagasi seis nii hea ei olnud, kuna treeningkoormused olid päris suured pärast Hiina MK-etappi ehk siis olidki praktiliselt detsembri algusest kuni eelmise nädala lõpuni koormused suured. Nüüd oleme koormused maha tõmmanud ja iga päevaga läheb seis paremaks," kinnitas Liiv intervjuus ERR-ile.

Kui hea variant see siis oli, et hooaeg algas kahe järjestikuse maailmakarikaetapiga ja siis jäi kuuajane periood treenimiseks?

Eks ta natuke teistmoodi ole kui tavaline hooaeg, sellepärast et kui tavaline hooaeg on neli MK-etappi ehk siis kaks novembris, kaks detsembris, siis nüüd on see natuke teistmoodi ja oli kohe ka tunda pärast Pekingit, et nüüd tuleb treeningperiood üsna kiirelt – oli kaks MK-etappi, nüüd tuli praktiliselt neljanädalane-viienädalane treeningtsükkel. Tavaliselt on meil lisaks veel kaks MK-etappi ja siis on väiksem paus enne EM-i. Aga ma arvan, et see periood läks täiesti hästi.

Kas siin on mingid ohud ka, et teedki trenni rohkem kui tavaliselt hooaja selles faasis teeksid ja võib-olla ei taastu ära? Või, nagu sa ütlesid, praegu on seis hea ja ei ole põhjust arvata, et kuidagi midagi läks valesti ja võib-olla oli see hea, et sai sellise tugevama tsükli ka veel teha?

Jaa, see oli meil ka plaanis, praktiliselt tegime täpselt samamoodi nagu enne hooaega ehk siis enne esimest MK-etappi. Tulime ka suhteliselt hilja rasketelt koormustelt vähe kergematele koormustele. Võib-olla mingi oht oli siin, et kui ma olin Hispaania laagris, võib-olla tegime natukene liiga palju seal, see oli minu enda üleskutse, et teha natuke rohkem, sest ma tundsin ennast päris hästi ja siis nüüd oligi, et kui ma jõudsin Hollandisse, siis tundsin ka hästi, aga lihtsalt see eelmise nädala alguses tundsin, et keha on päris väsinud. Siis tegime natukene korrektuure ja tõmbasime koormused varem maha kui meil plaanis oli. Aga eks ole näha, kuidas see EM välja kujuneb.

Kas see, et Euroopa meistrivõistlused toimuvad sinu kodurajal, on ainult pluss sulle igas mõttes?

Ma arvan küll. Esiteks juba see reisimine, ma ei pea ette võtma mingisugust lennureisi, mul on 10 minutit ja olen kohe hotellis. Ja eks ka see jääga kohanemine on kindlasti eeliseks.

Sul on Euroopa meistrivõistluste medal nii mitmevõistluse formaadis kui ka eelmisest aastast 500 meetri distantsil. Kas sa saad otse ja konkreetselt öelda, et üks nendest formaatidest sobib sulle paremini kui teine?

Tegelikult ei saa. Iga aasta on selles mõttes erinevad konkurendid. Nüüd ka, hollandlastest on ainult üks sama, kes oli kaks aastat tagasi ja ülejäänud kaks on siis täiesti uut. Ja nende jaoks peaks see minu meelest olema esimene sprindi EM, kui ma ei eksi. Ja iga võistlus on uus ka selles mõttes, eks ole näha, kuidas läheb.

Aga see hinnang, mis ka Eesti ajakirjandusest viimastel päevadel on läbi käinud, et medaliheitluses olete sina ja siis posu hollandlasi, on sinu hinnangul õige?

Jaa, ma arvan küll. Peamised konkurendid on kindlasti kõik need kolm hollandlast, kes stardis on. Nüüd ongi siin hästi suur paus olnud võistlustes, et ma ei tea, mis seisus teised eurooplased on.

Millised sinu trumbid selles mitmevõistluse formaadis välja võiksid tulla? Ja teistpidi, kas on mingisugune moment, mis võiks olla just ikkagi parem, nii et sa kihutad ühe korra 500 ja tuleb, mis tuleb?

Ongi võib olla see mitmevõistlus, siin on neli distantsi ja selle võistluse eesmärk on ka teha need kõik võimalikult stabiilsed ja head. Otseselt ma ei oskagi enda trumpe välja tuua, sel hooajal olen mingisuguse arengu teinud 500 meetris, see on päris stabiilne ja need kohad ka MK-etappidel 500 meetris on kindlasti paremad kui eelmistel hooaegadel. 1000 meetrit on suhteliselt sama või siis natukene parem, kuigi ise lootsin kindlasti hooaja alguses 1000 meetris sammu veelgi edasi astuda.

Selge on see, et kui mõelda kahe aasta tagusele sprindi mitmevõistluse EM-ile ja sellele, kuidas sa oled arenenud, siis keskmine tase on igas mõttes tõusnud ja ka see, et sa 500 meetris oled märkimisväärselt parem, kui sa olid kaks aastat tagasi.

Jaa, ma arvan küll. Aga mis mängib sel aastal rolli, on kindlasti see, et ma ise arvan, et hollandlaste konkurents on parem, kui oli näiteks kaks aastat tagasi.

Kui oluline see kolmas järjestikuse Euroopa meistrivõistluste medal sulle oleks? Sa oled öelnud, et hooaja tähtsaim võistlus on üksikalade MM märtsis, aga siiski, kui oluline selle medaliketi pikendamine sinu jaoks on?

Muidugi oleks tore. Siin oli muidu, jah, 2023 ja 2024 ja ütleme, et 2025 kõlaks hästi. Ma arvan, et see on kindlasti oluline. Sel hooajal on põhifookus suunatud üksikalade MM-ile, aga teine sellelt kohe järgmine suurvõistlus on minu jaoks EM ja siis tuleb alles MK-etapp. See oleks kindlasti väga-väga tore.