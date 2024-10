Suure läbimurde teinud Valge: rasketel hetkedel mõtlesin, et ma ei jõua kunagi MK-sarja

Saksamaal Inzellis harjutav Valge läbis 500 meetrit kahel korral ajaga alla 36 sekundi, paremal juhul tulemusega 35,79. Tuhandes meetris oli aeg 1.11,29. Marten Liivi Eesti rekordid neil distantsidel on vastavalt 34,39 ja 1.07,10. Tuleb aga rõhutada, et need tulemused sõitis Liiv välja äärmiselt kiirel Salt Lake City ovaalil.

Joonas Valge tegi tänavuseks hooajaks mitmele Eesti kiiruisutajale väga tuttavas Inzellis põhjaliku ettevalmistuse – see oli sportlase sõnul edasimineku võti. "MK-normi täitmine oli tegelikult minu eesmärgiks juba möödunud hooajal. Mul oli kogu hooaja mõttes, et lähen püüdma MK-norme ja mul jäi ülinapilt puudu. See oli tõesti sentimeetrite mäng. Nüüd nägin pool aastat tohutult vaeva ja niipea kui tänavu jääle astusin, siis teadsin, et on ainult aja küsimus, millal MK-normid tulevad," rääkis Valge ERR-ile.

"MK-normi täitmisega läks kauem kui arvasin. Loomulikult rasketel hetkedel mõtlesin, et ma ei jõua kunagi sinna ja mis mõttega ma jätkan, aga praegu on hea meel, et jätkasin. Kui see oleks natukene hiljem juhtunud, siis see poleks enam väärt olnud. Lisaks valmistas head meelt see, et minu aeg polnud 0,01 sekundit alla normatiivi, et parandust oli rohkem," lisas Valge.

Kuuest etapist koosnev MK-hooaeg algab 22. novembril Jaapanis Naganos. Valge debüteerib MK-sarjas jaanuari lõpus Kanadas Calgarys toimuval osavõistlusel.

"Rääkisime sellest [treeneri] Mark Markuse ja alaliiduga ning leidsime, et minul oleks kõige mõistlikum liituda Marteniga MK-etappidel alates jaanuarist Calgarys. Mulle on väga oluline, et saaksin korralikult ette valmistuda ja treenida, sest ma tahan minna Calgarysse kiireid aegu sõitma. Ma usun, et Marten teenib MK-sarjas Eestile teise stardikoha Euroopa meistrivõistlustel. Ma ei jõua ära oodata, et ka EM-il osaleda. Olen üsna kindel, et naudin võimalust sõita 10 000 inimese ees."

EM-il võistleks Valge koos Liiviga sprindi mitmevõistluses. "Mul on selle alaga üllatavalt vähe kogemusi. Ainult Eesti meistrivõistlustel, kus olen viimasel kahel aastal tiitli teeninud. Ma isegi ei mäleta, millal ma viimati sellist formaati välismaal sõitsin."

15-aastaselt hokitrenni kiiruisutamise vastu vahetanud Valge arutab oma treeningplaanid jätkuvalt läbi Tallinnas treeneritööd tegeva Mart Markusega. Saksamaal on tal aga igapäevaselt oma treeninggrupp, mida juhendab kunagine olümplane Uwe Streb. Sealne seltskond on rahvusvaheline.

Valge on oma tugevustelt selgesti sprinter ja põhilisemat edu võib praeguse seisuga eeldada 500 meetri distantsilt. "Kui ma Aasias toimuvatel MK-etappidel ei osale, siis ma ei oskagi täpselt öelda, kellega mõõduvõtmist EM-il tuleks, aga kui vaadata eelmisel EM-il osalenuid, siis viimaseks ma ei jääks. Kui teha väga head trennid ja ettevalmistus, nagu oli ka praegusel perioodil, siis tuleb ka ajaparandus. Nii et ma ei läheks EM-ile niisama aega sõitma ja lootma, et teen kellelegi ära."

"Loomulikult soovin MK-etappidel väga häid tulemusi teha, kuid ma ei eelda, et ma sel aastal isegi B-grupis esikümnesse jõuan. Kui see peaks juhtuma, siis oleksin väga-väga õnnelik," lisas Valge.