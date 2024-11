Joonas Valge: kindlasti tahan kiiremaks saada nii stardis kui ka ringil

Pole sugugi utoopiline, et 2026. aasta taliolümpiamängudel on Eesti väljas kahe meeskiiruisutajaga. Marten Liivi kõrval on uule tasandile tõusnud Joonas Valge, kes täitis MK-normatiivid.

"See on kindlasti sellest, et ma olen stabiilselt teinud väga mahukaid trenne, olgu see vastupidavus või jõud," lausus Valge ERR-ile.

"Mul oli ka väga hea treeningpartner Felix Motschmann, kes nüüd kahjuks lahkus ja minu juhendaja Uwe Streb [1984. ja 1988. aasta olümpialane - ERR] on samuti maailmatasemel. Kõik asjad kokku panna, minu enda teadmised ja oskused samuti, on mul võimaldanud praegu nii kiiresti sõita."

Joonas Valge arengu üle tunneb suurt rõõmu Tallinnas ala tagalat kasvatav treener Mart Markus. Just tema juures alustas Valge üheksa aasta eest kiiruisutajana treeninguid. "Eks ta on olnud mul pooleldi kasulaps, olen aidanud tal välismaale saada ja silma peal hoidnud," ütles Markus.

"Vahepeal oli küll kahtlejaid, kas tasub edasi teha. Eelmine aasta jäi MK-normidest 0,01 puudu, aga mina olen alati seda meelt, et peab proovima. Ma näen, et Joonasel on talenti ja ma arvan, et ta võib suuri sõite teha."

Markus tõi välja, et Valge on treeninud nii Ameerika Ühendriikides, kui ka Euroopas Inzellis. "Neli hooaega on väljas treeninud, kuus erinevat treenerit. "Ma arvan, et iga treener on talle midagi uut õpetanud ja nüüd sellel aastal sai kõik kokku," ütles ta.

Noortele Tondiraba hallis sõidutehnikat õpetava Markuse sõnul on Valgel veel palju arenemisruumi. 1000 meetris teise ringi ja 500 meetris stardi arvelt.

"Kindlasti tahan kiiremaks saada, et olgu see stardis või ringi peal," lausus ka Valge ise. "Stardis on väga suur võimalus aega kärpida ja ringi peal olen ma kindlasti 0,5 sekundit kiirem samuti. Väga palju tahan teiste uisutajatega koostööd teha, et 1000 meetrit parandada."

"Selle jaoks on väga olulised mahukad trennid, mida ma üksinda ei saa kahjuks sooritada," jätkas uisutaja. "Hooaja eesmärgid: tahan sõita väga head isiklikud Calgary MK-etapil ning näidata taset ka EM-il või vähemalt Heerenveenis, olgu see siis samuti MK-etapp."

Treener Mart Markuse sõnul annavad jaanuari lõpus ees ootavad MK-sõidud Valgele aimduse, kuidas võiks järgmine aasta olümpiale kvalifitseerumine minna.

"Mina ootaks Calgary tulemused ära ja ma arvan, et see on võimalik," usub ta. "Eelkõige ma näen seda 1000 meetris. See teise ringi varu on nii suur, et kui ta suudab selle teise ringi hästi sõita, siis olümpia pole üldse utoopia."