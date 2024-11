Liiv jõudis oma põhialal esikaheksasse

Liiv uisutas välja aja 1.08,50 ja kaotas võitjale, distantsi maailmarekordi omanikule ameeriklasele Jordan Stolzile 0,88 sekundit. Stolzi võiduajaks märgiti 1.07,62, mis tähistab uut rajarekordit.

Esikolmikusse jõudsid veel hollandlane Jenning De Boo (+0,20) ja hiinlane Zhongyan Ning (+0,29).

Jordan Stolz' medaltable in Beijing so far:



After 500m and 1500m golds on Friday, it's now 1000m gold for the American star



Stolz set a new track record (1:07.62) to finish just ahead of Jenning de Boo and Zhongyan Ning #SpeedSkating pic.twitter.com/7dlv1OkI9H