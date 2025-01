Vahur Tasane: esikümme MM-il on Aigro puhul reaalne

Algus oli täiesti uskumatu. Kahel esimesel etapil pääses Artti Aigro duellivõiduga teise vooru ja siis läks kõik kuidagi allamäge. Mis siis juhtus?

Nagu Artti ise ka intervjuus ütles, et Saksa mäed sobisid hästi ja Austriasse tulek ei mõjunud nii hästi. Millegipärast need hüpped kadusid. Mis täpselt selle taga oli... seda ta põhjendas ise ka, et tuleb teha väike analüüs ja vaadata rahulikult, mõelda läbi, mis seal siis oli teistmoodi, mida ta tegi kaks esimest etappi ja mida ta tegi pärast. Eks see analüüsikoht Arttil treeneritega kindlasti tuleb.

Kui peaksid kahe lausega ütlema, mis tasemel suusahüppaja Artti Aigro on, siis mis sa ütleksid?

Mul on heameel tõdeda, et ta on sel hooajal ikkagi näidanud klassi tõusu alates suve Summer Grand Prix kaks teist kohta septembrikuus ja Rukal viies koht... Ma arvan, et see näitab juba sellist taset, kus on võimalik temalt juba midagi enamat loota, kui lihtsalt kohad top 30-s.

Aga on ta praegu juba kindel teise vooru mees või ikkagi veel ei ole?

Nagu näha, siis ei ole. Kaks viimast etappi tõestasid seda, et isegi võistlusele peale saamine tekitas probleemi. Aga mul on ikkagi hea meel, et hooaja algus on pigem olnud positiivne, samm edasi ja hüpped on tehniliselt kindlasti paremaks läinud.

Mis tulemusesektoris on ta maailma tipule kõige lähemal ja kus kõige kaugemal?

Ma arvan, et ta on äratõukefaas on tal läinud sel aastal paremaks. Eelmine aasta hüppas ta veel hästi lühidalt ja tegi teravaid äratõukeid. Sel aastal on tõuge läinud vabamaks ja pikemaks. Ehk lennufaas jätkub ka nuki kohal ehk lend ei lõppe äratõukega ära. Ma arvan, et ta on äratõukel ikkagi mingi point'i pihta saanud, et kuidas saab kaugemale lennata.

Kui kaugele ja kõrgele võib ta veel edasi minna? Pidades silmas näiteks lähemalt olümpiat.

Siin tuleb MM-i võistlus veel... Ma ise usun, et Artti näeb ennast MM-il top kümne võistlejana.

Sa ütled, et top kümme võiks olla täiesti reaalne.

Mina usun, et top kümme Artti puhul on reaalne. Tema on selline vastutuules hea hüppaja. Kui on vastutuuled, siis tema reeglina võib hüpata päris kaugele. Taganttuulega on tal natuke keerulisem. Aga kui ilmastikuolud ja enesetunne klapivad, siis... ma arvan, et top kümme - mis mitte.