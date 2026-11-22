Igonen hoidis 12-kordse Rootsi meistri kuival ja tõi klubile punkti
Eesti jalgpallikoondise väravavaht Matvei Igonen säras Degerforsi väravasuul, kui Rootsi kõrgliigasse püsimajäämise nimel võitlev meeskond tegi võõrsil hinnalise 0:0 viigi 12-kordse Rootsi meistri AIK-iga.
Avapoolajal oli Degerforsil kaks head võimalust skoor avada, ent esimesel korral hiilgas postide vahel kogenud Rootsi ekskoondislane Kristoffer Nordfeldt. Seejärel saatis Noel Milleskog aga AIK-i kaitsjate eksimuse järel kümnelt meetrilt palli üle värava, vahendab Soccernet.ee.
Teisel poolajal sai rohkem tööd ka Igonen, kelle arvele kogunes lõpuks kuus tõrjet. Tunni möödudes pareeris ta Sixten Gustaffsoni löögi ning tegi kõige otsustavama tõrje 88. minutil, kui püsis lõpuni heas asendis ja suunas seejärel väravast mööda temaga silmitsi pääsenud Axel Kouame tugeva löögi.
0:0 viigi eest teenitud punkt kergitas Degerforsi liigatabelis uuesti 14. ehk tagantpoolt kolmandale kohale, mis tähendaks hooaja lõppedes üleminekumängudele minekut. Viimases voorus läheb Degerfors koduväljakul vastamisi Õrgrytega, kes on praegu neist ühe punkti kaugusel 15. kohal.
Toimetaja: Kristjan Kallaste