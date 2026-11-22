Avapoolajal oli Degerforsil kaks head võimalust skoor avada, ent esimesel korral hiilgas postide vahel kogenud Rootsi ekskoondislane Kristoffer Nordfeldt. Seejärel saatis Noel Milleskog aga AIK-i kaitsjate eksimuse järel kümnelt meetrilt palli üle värava, vahendab Soccernet.ee.

Teisel poolajal sai rohkem tööd ka Igonen, kelle arvele kogunes lõpuks kuus tõrjet. Tunni möödudes pareeris ta Sixten Gustaffsoni löögi ning tegi kõige otsustavama tõrje 88. minutil, kui püsis lõpuni heas asendis ja suunas seejärel väravast mööda temaga silmitsi pääsenud Axel Kouame tugeva löögi.

0:0 viigi eest teenitud punkt kergitas Degerforsi liigatabelis uuesti 14. ehk tagantpoolt kolmandale kohale, mis tähendaks hooaja lõppedes üleminekumängudele minekut. Viimases voorus läheb Degerfors koduväljakul vastamisi Õrgrytega, kes on praegu neist ühe punkti kaugusel 15. kohal.

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