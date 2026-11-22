Sel suvel Kanada lipu alla kolinud Gaidajenko ja Fabbri esitasid soliidse rütmitantsu ning teenisid selle eest 73,79 punkti. Neist parema kava esitasid vaid austraallased Holly Harris ja Jason Chan, kes sai 74,17 punkti ning lähevad jäätantsule vastu esikohalt.

Gaidajenko ütles suvel, et kuigi Eesti on talle väga südamelähedane, pakub Kanada esindamine neile pikemas perspektiivis rohkem väljakutseid ja paremaid võimalusi arenemiseks.

Vabatantsud esitatakse pühapäeva pärastlõunal.