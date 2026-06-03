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Mäsak: suvi ei tule rannas, vaid treeninglaagris

Judo
Foto: ERR
Judo

Nädalavahetusel Tallinnas toimuv judo MK-etapp toob kodupubliku ette Eesti tipptegijad ja tulevikulootused. Nende seas on ka Marek-Adrian Mäsak, kes valiti eelmisel nädalal Eesti Olümpiakomitee programmi "Team Estonia Noorte Tähed".

18-aastane Mäsak kuulub 11 sportlase hulka, kes EOK noorsportlaste toetusprogrammi. valiti. Euroopa karikaetappidel häid tulemusi teinud Mäsak on üks kodustest tippudest, kes astub nädalavahetusel kodupubliku ees MK-etapil matile.

"Ootusi või konkreetseid eesmärke ma ei tahaks panna. Ma tahan näidata nendel võistlustel head maadlust, et oleksin ise päeva lõpuks väga rahul sellega," ütles Mäsak ERR-ile. "See on minu jaoks peamine asi, ma ei mõtle just sellele tulemusele, see on minu jaoks veidi vale mõtteviis. Proovin lähtuda sellest, et tuleb võistluspäev, tuleb näidata ennast parimas vormis ja liikuda matš-matši kaupa."

Kuigi vanuse poolest on Mäsak veel juunior, teeb ta kaasa ka täiskasvanute tasemel. Möödunud sügisel juunioride MM-il viienda koha saanud vägilane käis ka kevadisel täiskasvanute EM-il, kus piirdus seekord ühe matšiga, võttes kaasa aga kamaluga kogemusi.

"Ma ütleksin, et see, et ma proovin neid võistlusi nii noorelt, annab mulle väga suure eelise minu vanuseklassis," ütles Mäsak. "Kui võistlen juunioride klassis, on tase natuke teine. Kontrast on väga suur, aga ma olen rahul, et treener on pannud programmi paika, käin väga palju täiskasvanute võistlustel ja tunnen, kuidas ma iga võistlusega arenen. Kogemuste pagas läheb iga võistlusega suuremaks ja suuremaks ja suuremaks."

Aasta teises pooles ootavad ees nii juunioride kui ka täiskasvanute tiitlivõistlused. Juba peagi siirdutakse aga laagerdama Kasahstani, Usbekistani ja Sloveeniasse. "Suvi ei tule rannas, vaid treeninglaagris. Aga see elu on selline. Proovin anda endast maksimumi, et just selleks ajaks seadistada vorm paika," sõnas noor vägilane.

Judo MK-etapile saab Tallinnas, Kalevi spordihallis kaasa elada juba sel nädalavahetusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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