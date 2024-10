Suusaliit muutis juhtimisstruktuuri ja jätkab presidendita

Suusaliit on olnud presidendita juba üle nelja aasta – pärast Andreas Laane ametist lahkumist 2020. aasta mais on liidu tööd eest vedanud juhatus ja tegevjuht. Sellele etapile pandi nüüd punkt. "Pärast otsinguaastaid jõudsime selgusele, et presidendi leidmise asemel peame uuendama senist juhtimismudelit, muutes selle selgeks ja läbipaistvaks," ütles suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll.

"Kaasajastasime senist juhtimisstruktuuri ja viisime selle tegelikkusega kooskõlla," kinnitas ka värske nõukogu liige Elin Vilippus.

Liitu hakkab esmakordselt juhtima nõukogu, mis koosneb kaheksast liikmest. Oma rollist lähtuvalt kuulub nõukogusse neli alakomitee juhatuse esimeest – murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse esimees Vahur Teppan, lumelaua ja freestyle-suusatamise alakomitee juhatuse esimees Helin Pungas, kahevõistluse ja suusahüpete alakomitee juhatuse esimees Vahur Tasane ja mäesuusatamise alakomitee juhatuse esimees Urmo Vallner. "Uus juhtimismudel on oluline nii sportlastele, harrastajatele kui ka fännidele, kindlustades, et kõigi alade hääl on suusaliidus võrdväärselt esindatud," sõnas Koll. "Alakomitee esimehe vahetumisel vahetub ka nõukogu liige."

Lisaks rollipõhistele liikmetele valiti suusaliidu nõukogusse neli varasemat juhatuse liiget – Gert Lee, Aigar Ojaots, Elin Vilippus ja Indrek Sauga –, kellest igaüks täiendab suusaliidu juhtimist oma erialase kompetentsiga.

Vastavalt suusaliidu uuele põhikirjale on juhatus üheliikmeline ja sinna kuulub suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll, kes tegeleb liidu igapäevase töö ja esindamisega. "Muudatus on igati loomulik, sest juba varasemalt täitis suusaliidu juhatus nõukogu ülesandeid, pakkudes nõu ja teostades järelvalvet," selgitas värske nõukogu liige Gert Lee. "Uus põhikiri peegeldab juhatuse ja nõukogu tegelikke rolle, muutes juhtimise selgemaks ja loogilisemaks.

"Eesti suusaspordi tulevik on täis võimalusi ja uus juhtimismudel loob tugeva aluse, et viia meie sportlased ja alad tippu," täiendas Koll.