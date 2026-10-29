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Edu maha mänginud Eesti kurlingunaiskond kaotas Šotimaale

Kurling
Eesti kurlingunaiskond
Eesti kurlingunaiskond Autor/allikas: Andres Mets/Curling Tallinn
Kurling

Eesti naiste kurlingukoondis oli Ostravas toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel suures eduseisus, aga kaotas siiski lisavooruga 8:9 ega pääse medalimängudele.

Eesti võttis kohe esimeses voorus kolm punkti ja asus kolme vooru järel mängu 6:2 juhtima. Järgmise vooruga hoiti oma viimase kivi eelist ja loovutati viiendas üks punkt, kuid teeniti kuuendas kaks. See tähendas 8:3 eduseisu.

Järelejäänud kahe vooruga õnnestus Šotimaal aga teenida vajalikud punktid. Kõigepealt seitsmendas voorus kolm punkti, aga Eestil oli viimase vooru eel siiski 8:6 edu ja viimase kivi eelis. Paraku õnnestus Šotimaal röövida kaks punkti, kindlustada lisavoor ja seal võita.

Šotimaa on kahel viimasel EM-il võitnud medali: tunamullu pronksi ja mullu hõbeda. Mõlemal korral aga senisest pea täielikult erinevas koosseisus.

Ühtlasi tähendas see seda, et B-grupis said asjad enne viimast vooru selgeks. Edasi medalimängudele pääsevad Rootsi (4-0) ja Šotimaa (3-1). Välja jäävad Türgi (2-2), Taani (1-3), Leedu (1-3) ja Eesti (1-3).

Eesti alustas turniiri 4:8 kaotusega Rootsile, jäi seejärel lisavooruga alla ka Leedule (7:8), võitis Türgit 8:2 ja kaotas neljapäeval lisavooruga Šotimaale. Ees seisab veel mäng Taaniga, mis leiab aset reede õhtul.

A-grupis on edasipääsu poolfinaali taganud seni kõik neli mängu võitnud Šveits.

Toimetaja: Siim Boikov

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