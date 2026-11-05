Eesti jäähokikoondis põrmustas Hispaania

Eesti parimaks väravakütiks tõusis koondise kapten Robert Rooba, kes viskas avakolmandikul kaks väravat ja teisel kolmandikul ühe värava.

Marek Potšinok panustas võitu kahe värava ja ühe väravasööduga ning tema kaksikvend Erik sai kirja ühe värava ja kolm tulemuslikku söötu. Lisaks tegid skoori Nikita Puzakov ja vaid 16-aastane Georgi Lavrinenko.

Sama grupi teises mängus sai Rumeenia 4:2 jagu Leedust. Reedel algusega kell 18.30 läheb Eesti vastamisi Rumeeniaga ja laupäeval kell 18.30 Leeduga. Kõik kohtumised toimuvad Tondiraba jäähallis.