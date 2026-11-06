Carol Plakk kaotas võitlusliku mängu, kuid pääseb WTA edetabelisse

Plakk jäi avasetis 0:5 taha, kuid pärast seda oli mäng täiesti võrdne. Nagu Plakki mängudes tihti juhtub, on murdeid palju ja näiteks võitis Eesti tennisist kümnest geimist kuus tõrjel ja neli oma servil. Teises setis võideti seisust 1:1 kuni seisuni 4:4 ainult tõrjegeime, aga siis võitles Plakk kuuenda geimpalli järel välja oma servigeimi ja siis veel neljanda murdepalli järel vastase servigeimi, vahendab tennisnet.ee.

Teise seti lõpp oli tõeline võitlus, milles Plakk jäi peale. Ent otsustavas setis jäi ta 1:4 taha ning pärast seda tegi küll kaks murret, aga kaotas jällegi oma servigeimid ja nii jäi Snigireva edu püsima.

24-aastane Plakk pääseb nüüd ka WTA tabelisse.

Maikuus pääses Plakk Monastiris W35 tasemel turniiril kvalifikatsoonist edasi, ent kaotas avaringis, kuid teenis põhitabelisse pääsu eest siiski ühe WTA punkti. Augustis lisas Plakk teise punkti Hurghadas ja nüüd kolmanda Sharm el Sheikhis teise ringi jõudmisega. Kolme punktitulemuse järel, mis on saadud 12 kuu või vähema aja jooksul, pääsebki tennisist WTA edetabelisse. Millisele kohale Plakk kerkib, seda praegu veel ei tea.