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Laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele viivad eribussid viiest linnast

Laskesuusatamine
Laskesuusafännid Otepää MK-etapil.
Laskesuusafännid Otepää MK-etapil. Autor/allikas: Reiko Kolatsk
Laskesuusatamine

Järgmisel aastal 9.-21. veebruarini võõrustab Otepää laskesuusatamise maailmameistrivõistlusi. Suursündmuse külastajatele on korraldatud mugav eribussitransport Tartust, Tallinnast, Pärnust, Viljandist ja Riiast.

Kui tänavu märtsis toimunud maailmakarikaetapile said pealtvaatajad sõita eribussiga Tartust, siis maailmameistrivõistlusteks on korraldajad transpordivõimalusi oluliselt laiendanud. "Pakume maailmameistrivõistluste ajal eribussiühendust lisaks neljale Eesti linnale ka Läti pealinnast Riiast. Otepää võistlustele saabub Lätist alati palju spordisõpru ning eribuss annab neile võimaluse tulla maailmameistrivõistlustele kasvõi üheks päevaks, ilma et peaks muretsema transpordi või majutuse pärast," ütles maailmameistrivõistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol.

Eribussid väljuvad igal võistluspäeval piisava ajalise varuga, et pealtvaatajad saaksid enne õhtuseid võistlusi nautida võistluskeskuse melu. Tagasi suunduvad bussid tund aega pärast viimase võistluse lõppu. Tartusse on võimalik sõita ka hilisemate bussidega, et nautida publikutelgi meelelahutusprogrammi. Kõik eribussid peatuvad Otepää bussijaamas, kust Tehvandi staadionile on ligikaudu 10-minutiline jalutuskäik. "Et saaksime eribussiliiklust võimalikult hästi planeerida, palume bussipiletid eelmüügist soetada aegsasti," lisas Nigol.

Oma autoga saabuvad pealtvaatajad saavad sõltuvalt ilmastikust tasuta parkida linna sissesõiduteede äärde või ajutistele parkimisaladele, kust on korraldatud bussitransport Otepää bussijaama. Otepää linna tänavatel külastajatele parkimisvõimalust ei ole. "Meie eesmärk on tagada, et maailmameistrivõistlustele saabuvad kümned tuhanded spordisõbrad jõuaksid võistluspaika võimalikult mugavalt ja sujuvalt. Samal ajal on meie jaoks oluline, et suurüritusega kaasnev liikluskoormus mõjutaks võimalikult vähe Otepää kohalike elanike igapäevaelu," märkis Nigol.

MM-i võistluste ja eribusside piletid on müügil Piletilevis. Kuni 14-aastastele lastele (k.a) on sissepääs tasuta.

Toimetaja: Henrik Laever

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