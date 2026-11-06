Steinburg stardib maastikuratturite võistlusel valitseva maailmameistriga

"Kui maailmameister kutsub sind Lõuna-Aafrika Vabariiki rattaga sõitma, siis on väga oluline öelda "Jah"," kirjutas Steinburg sotsiaalmeedias. Eestlanna on ise seejuures võitnud Epic Series sarja võistlusel Cape Epic ühe etapi, kuid pole viimasel paaril aastal enam professionaalsel tasemel rattaga sõitnud. Trenni tegemine pole siiski vahepeal unarusse jäänud, kirjutab ejl.ee.

Võistlusnädalal tuli Steinburgil seista ootamatult silmitsi kõhuviiirusega, millest kolmapäevaks taastus. Hetkeseisuga on ta sellele vaatamata siiski võistlusel startimas.

Wines2Whales maastikuratturite mitmepäevasõidul ootab võistlejaid ees 18-kilomeetrine proloog ning kolm etappi, millel on pikkust 61-64 kilomeetrit koos 1100-1400 tõusumeetriga igal päeval.