Triatleet Evamaria Albert avas noorte suveolümpiamängudel Eesti medaliarve

Triatleet Evamaria Albert saavutas reedel Dakari noorte suveolümpiamängudel kolmanda koha. Albert läbis sprindidistantsi ehk 750 m ujumist, 20 km rattasõitu ja 5 km jooksu ajaga 59.37.

Kuldmedali võitis šveitslanna Kimey Casanova ajaga 58.58, hõbeda Ungari sportlane Jazmin Kropko ajaga 59.19.

Albert võitis tänavu juulis Eesti juunioride meistritiitli ja oli augustis Chisinaus Euroopa juunioride karikaetapil kolmas. Teda treenib kahekordne olümpiatriatleet Marko Albert, kes võistles 2004. aastal Ateena ja 2008. aastal Pekingi olümpial.

Dakari noorte olümpiamängud on esimesed olümpiamängud Aafrika mandril. 31. oktoobrist 13. novembrini kestvatele neljandatele noorte suveolümpiamängudele on kogunenud ligi 2700 noorsportlast ning medalid jagatakse 25 spordialal. Eestit esindab 12 sportlast kaheksal alal. Mängud pidid algselt toimuma 2022. aastal, kuid lükati koroonapandeemia tõttu edasi.