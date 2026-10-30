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Eesti kurlingunaiskond mängis tugeva Šotimaa vastu edu maha

Kurling
Foto: Ken Mürk/ERR
Kurling

Eesti kurlingunaiskond läks Tšehhis Ostravas toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel Šotimaa vastu viiega juhtima, kuid mängis siis edu käest ja pidi lisavoorus kaotusega leppima.

Eesti kurlingunaiskond koosseisus Marie Kaldvee, Hettel Weddro, Kaidi Elmik, Liisa Turmann ja Elisabeth Tammer saavutas tugeva Šotimaa vastu kuue vooruga 8:3 eduseisu. Eestlannade mäng seejärel aga lagunes ning Šotimaa jõudis kahe vooruga viigini ja võitja selgitati välja lisavoorus. Seal õnnestus šotlannadel punkt skoorida ja 9:8 võit vormistada.

"Läksime Šotimaa mängule suure enesekindlusega, see püsis kuus vooru ja pärast seda natuke hakkas mäng lagunema. Šotimaa võttis end teises mängupooles kokku," ütles kapten Marie Kaldvee Vikerraadiole.

Eesti naiskonnal on Euroopa meistrivõistlustel seni kirjas üks võit ja kolm kaotust. Turniiri avamängus tuli tunnistada Rootsi paremust tulemusega 8:4. Teises kohtumises kaotati lisavoorus Leedule 8:7, kuid seejärel alistas Eesti kindlalt Türgi naiskonna tulemusega 8:2.

"Muidugi on kahju, pakuti rohkem sel turniiril. Uue võistkonnana ei ole nii lihtne suurvõistlustel kõrget taset näidata, aga olen uhke võistkonna üle. Kolm mängijat on esimest korda Euroopa meistrivõistlustel ja oleme suutnud mängida end headesse olukordadesse, lihtsalt pole suutnud hetkel neid mänge lõpetada," rääkis Kaldvee.

"See turniir on hea ja õpetlik, et näha, kuidas noored pinge all toime tulevad. Kuidas see areen ja suurem melu, kui tavaliselt turniiridel, mõjutab. Ise tunnen arusaadavalt, et olen keskkonnaga rohkem harjunud, aga see on ka mulle silmiavav. Kindlasti on asju, mis on minu jaoks hästi normaalsed, aga mul on olnud raske panna end noore tüdruku olukorda, kui esimest korda sel areenil oled. Minu esimesed korrad olid lihtsalt palju aastaid tagasi juba," lisas olümpiasportlane.

Reede õhtul minnakse veel vastamisi Taani koondisega, kuid edasipääsu eest seal enam ei mängita.

"Meie põhiline mõte on hoida sarnast mängu, mida suutsime Šotimaa vastu hoida kuus vooru, terve mängu ulatuses. Kui suudame surve peale panna, siis on kõik vastased mängitavad ja anname endast maksimumi. Teame, et see on turniiri viimane mäng, tasub kõik mängu panna," ütles Kaldvee enne viimast kohtumist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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