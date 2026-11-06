Barcelona jätkas Euroliigas võidulainel

Avapoolaeg lõppes 46:46 viigiga. Kolmandat veerandaega alustas paremini Hapoel, juhtides vahepeal üheksa punktiga, aga Iisraeli klubi 60:53 eduseisust tegi Barcelona 16:0 vahespurdi, pääsedes ise üheksa punktiga ette. Viimasele veerandajale mindi vastu Barcelona 73:64 juhtimisel. Kuigi kogu veerandaja juhtis Barcelona, tuli Hapoel üha lähemale ja viimasel sekundil proovis Vasilije Micic kaugviskest viigistada, et mäng lisaajale viia, aga ei tabanud.

Barcelona parim oli Dario Brizuela 22 punktiga, Justin Robinson lisas 20 punkti. Hapoeli ridades tõi Elijah Bryant 25 ja Micic 24 punkti.

Kümnest mängust seitse võitnud FC Barcelona tõusis praegu tabelis viiendaks.

Kolmandaks kerkis Valencia Basket, olles võõrsil 84:73 parem Milano Olimpiast. Võitjate ridades tõi Kameron Taylor 17, Armoni Brooks 16, TJ Shorts 15 ja Neal Sako 14 punkti. Milano resultatiivseim oli Leandro Bolmaro 16 punktiga.

Tulemused:

Milano Olimpia – Valencia 73:84

Lyon – Müncheni Bayern 95:99

Tel Avivi Hapoel – Barcelona 90:93

Fenerbahce – Baskonia 84:65

Anadolu Efes – Paris 90:95