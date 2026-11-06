X!

Tohver jagas Salahiga väljakut, endine Paide ründaja lõi Bournemouthile värava

Jalgpall
Mohamed Salah ja Kristo Tohver
Mohamed Salah ja Kristo Tohver Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Jalgpall

Eesti kohtunikud teenindasid Konverentsiliiga põhiturniiri kolmandas voorus Trabzonspori ja Freiburgi kohtumist.

Türgis toimunud mängu peakohtunik oli Kristo Tohver, abikohtunikud Silver Kõiv ja Sander Saga ning neljas kohtunik Kevin Kaivoja. Videokohtunikuna tegutses hollandlane Clai Ruperti, keda abistas Marko Liiva, vahendab Soccernet.ee.

Mängu ainus värav sündis 14. minutil, kui nurgalöögi olukorras lõi Freiburgi 1:0 juhtima Lukas Klüber. Freiburgi väravas sai nullimängu kirja Mio Backhaus, kes alles eelmisel hooajal oli Bremeni Werderis Eesti koondise väravavahi Karl Jakob Heina klubikaaslane. Backhaus hoidis teiste seas kuival ka Mohamed Salahi, kes kandis Trabzonspori kaptenipaela ja mängis kõik minutid algusest lõpuni. Tohver andis viis kollast kaarti, neist kaks Trabzonspori ja kolm Freiburgi mängijatele.

Euroopa liiga neljandas voorus sai jala valgeks endine Paide Linnameeskonna ääreründaja Ebrima Singhateh, kes lõi avapoolaja lõpus kontrarünnakust Praha Sparta kodus Bournemouthi vastu 1:0 juhtima. Veidi hiljem jäi Sparta aga kümnekesi väljakule ja Bournemouth sai teise poolaja väravatest 3:1 võidu. Singhateh vahetati välja 78. minutil, kui seis oli 1:1. Bournemouthile päästsid võidu vahetusest sekkunud Tyler Adamsi, Evanilsoni ja Rayani väravad.

Singhateh lõi Paide eest 2022. aastal Premium liigas 21 mänguga üheksa väravat. Värav Bournemouthi vastu oli Singhatehi esimene eurosarja põhiturniiril.

Euroopa liigas on raskustes Itaalia suurklubi AC Milan, kes sai ühe võidu kõrvale juba kolmanda kaotuse. Milan jäi seekord kodus 0:2 alla ungarlaste Ferecvarosele, kes jätkab nelja vooru järel täiseduga.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:20

Selgus noormeeste U-19 jalgpallikoondise koosseis EM-valikturniiriks

10:19

Tohver jagas Salahiga väljakut, endine Paide ründaja lõi Bournemouthile värava

05.11

Käidi ja Kristali koduklubi avas eurosarjas võiduarve

05.11

Teenekast jaapanlasest sai Infantino teine vastaskandidaat presidendivalimistel

05.11

Henrik Ojamaa riputab putsad varna

05.11

Brasiilia vutimängus jagati rekordilised 53 punast kaarti

05.11

Cristiano Ronaldo tegi koondisekarjääriga lõpparve

05.11

Müncheni Bayern pikendas maailma parima jalgpalluriga lepingut

05.11

Itaalia väikeklubi pakkus Meistrite liigas rekordeid kõditava väravatesaju

04.11

Flora jäi juba 20. sekundil kaotusseisu, aga lõi siis Welcole seitse

sport.err.ee uudised

12:25

Curry vedas Warriorsi kuuenda järjestikuse võiduni

11:52

Steinburg stardib maastikuratturite võistlusel valitseva maailmameistriga

11:32

Triatleet Evamaria Albert avas noorte suveolümpiamängudel Eesti medaliarve

11:20

Selgus noormeeste U-19 jalgpallikoondise koosseis EM-valikturniiriks

10:46

Barcelona jätkas Euroliigas võidulainel

10:19

Tohver jagas Salahiga väljakut, endine Paide ründaja lõi Bournemouthile värava

09:47

Carol Plakk kaotas võitlusliku mängu, kuid pääseb WTA edetabelisse

09:21

Selver x TalTech võõrustab Audentest, Pärnu kohtub kodus Šiauliaiga

08:42

Vaaks aitas koduklubi teise võiduni

08:08

Kullamäe klubi sai eurosarjas suure kaotuse

05.11

Reedel algab Eesti tennise aastalõputurniir

05.11

Keila KK teenis Eesti-Läti liigas neljanda võidu

05.11

Toom võidust Prantsusmaa klubi üle: see oli väga suur eneseületus

05.11

ETV spordisaade, 5. november

05.11

Rooba: muukisime värava kohe lahti ja seejärel saime mängu täielikult enda kätte

05.11

Käidi ja Kristali koduklubi avas eurosarjas võiduarve

05.11

Randväli jäi noorte olümpial finaalist napilt välja

05.11

Eesti jäähokikoondis põrmustas Hispaania

05.11

Lauri Tamm liitub Leedu rattatiimiga

05.11

Latvala kinnitas: Ogier teeb kaasa üksikutel rallidel

loetumad

05.11

Cristiano Ronaldo tegi koondisekarjääriga lõpparve

05.11

Käsipallikoondis kaotas EM-valikmängus Serbiale Uuendatud

05.11

Eesti jäähokikoondis põrmustas Hispaania

05.11

Itaalia väikeklubi pakkus Meistrite liigas rekordeid kõditava väravatesaju

05.11

Brasiilia vutimängus jagati rekordilised 53 punast kaarti

05.11

Käidi ja Kristali koduklubi avas eurosarjas võiduarve

05.11

Läti hokimees tegi NHL-is hiilgava mängu

04.11

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele viivad eribussid viiest linnast

08:42

Vaaks aitas koduklubi teise võiduni

05.11

Spordikohtu abil olümpiamedali võitnud rumeenlannale määrati võistluskeeld

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo