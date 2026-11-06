Tohver jagas Salahiga väljakut, endine Paide ründaja lõi Bournemouthile värava

Türgis toimunud mängu peakohtunik oli Kristo Tohver, abikohtunikud Silver Kõiv ja Sander Saga ning neljas kohtunik Kevin Kaivoja. Videokohtunikuna tegutses hollandlane Clai Ruperti, keda abistas Marko Liiva, vahendab Soccernet.ee.

Mängu ainus värav sündis 14. minutil, kui nurgalöögi olukorras lõi Freiburgi 1:0 juhtima Lukas Klüber. Freiburgi väravas sai nullimängu kirja Mio Backhaus, kes alles eelmisel hooajal oli Bremeni Werderis Eesti koondise väravavahi Karl Jakob Heina klubikaaslane. Backhaus hoidis teiste seas kuival ka Mohamed Salahi, kes kandis Trabzonspori kaptenipaela ja mängis kõik minutid algusest lõpuni. Tohver andis viis kollast kaarti, neist kaks Trabzonspori ja kolm Freiburgi mängijatele.

Euroopa liiga neljandas voorus sai jala valgeks endine Paide Linnameeskonna ääreründaja Ebrima Singhateh, kes lõi avapoolaja lõpus kontrarünnakust Praha Sparta kodus Bournemouthi vastu 1:0 juhtima. Veidi hiljem jäi Sparta aga kümnekesi väljakule ja Bournemouth sai teise poolaja väravatest 3:1 võidu. Singhateh vahetati välja 78. minutil, kui seis oli 1:1. Bournemouthile päästsid võidu vahetusest sekkunud Tyler Adamsi, Evanilsoni ja Rayani väravad.

Singhateh lõi Paide eest 2022. aastal Premium liigas 21 mänguga üheksa väravat. Värav Bournemouthi vastu oli Singhatehi esimene eurosarja põhiturniiril.

Euroopa liigas on raskustes Itaalia suurklubi AC Milan, kes sai ühe võidu kõrvale juba kolmanda kaotuse. Milan jäi seekord kodus 0:2 alla ungarlaste Ferecvarosele, kes jätkab nelja vooru järel täiseduga.

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