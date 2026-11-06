Selver x TalTech võõrustab Audentest, Pärnu kohtub kodus Šiauliaiga

Elme Messer võrkpalli meeste Balti liigas toimub sel nädalal veel kaks mängu, kus osalisteks Eesti klubid. Reedel, 6. novembril kohtuvad omavahel Selver x TalTech ja Audentes/Solarstone ning Pärnu Võrkpalliklubi ja Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportas.

Reedel kell 19 võõrustab Pärnu VK ainsat liigas osalevat Leedu klubi Šiauliaid. Pärnul on seni kirjas kolm võitu ja üheksa punktiga ollakse tabelis teisel real. Šiauliai on võitnud kaks ja kaotanud ühe mängu ning asub viiendal positsioonil.

Pärnu meeskonna nurgaründaja Taavet Leppik rääkis enne mõõduvõttu, et käesoleva hooaja koosseis hakkab vaikselt ühist keelt leidma. "Meeskonnaga saame juba vahel midagi aru, aga pikk maa on veel minna, et n-ö päris võrkpalli näidata rahvale. Uued mehed on meeskonda sulandunud kenasti, valmis Eesti talveks ja äkki mängime varsti head võrkpalli ka," sõnas Leppik.

"Leedukate kohta tean ainult seda, et mõned eelmise aasta mehed on samad. Aga siin liigas ühtegi kerget mängu meil oodata ei ole sel aastal, nii et saab ilmselt põnev olema," lisas mängija.

Eesti klubide vastasseis Selver x TalTechi ja Audentes/Solarstone'i vahel algab TalTechi spordihoones samuti kell 19. Selveril on seni kirjas üks võit ja kaks kaotust ning see annab seitsmenda koha, Audentes pole võiduarvet avanud ja on viimane.

Selver x TalTechi kapten Andri Aganits ütles, et nemad jahivad kolme punkti. "Koostöö läheb tasapisi paremaks, aga stabiilsust ja kokkumängu on veel vaja lihvida. Tahame kindlasti kolm punkti tabelisse juurde saada. Noortel on ilmselt EEVZA turniirist hea emotsioon veel sees, kuigi kuuldavasti on neid ka viirus kimbutanud. Seetõttu võib nende koosseisus olla üllatusi ja peame olema valmis kohanema. Eelkõige keskendume siiski enda mängule ja tegemistele," kommenteeris temporündaja.

Audentes/Solarstone'i noortemeeskonnast osalesid mitmed mängijad äsja EEVZA turniiril ning suutsid selle võita ja pääseda U-20 Euroopa meistrivõistlustele. Audentese peatreener Lauris Iecelnieks oli ka U-20 koondise peatreener.

"Meil oli pärast turniiri muresid haigustega ja kaalusime ka mängu ärajätmist. Aga ei suutnud teist aega leida ja mängime siiski ära ning püüame ellu jääda. Oleme pärast EEVZA-t tagasi rutiinis ja üritame olla võitluslikud nendega, kes meil on. Loomulikult on Selver hea meeskond, kes mängib kiiret võrkpalli ja kerge meil pole. Ent see on osa noorte teekonnast mängijaks sirgumisel ja püüame jälle väikese sammu edasi teha," sõnas Iecelnieks.