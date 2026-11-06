X!

Selver x TalTech võõrustab Audentest, Pärnu kohtub kodus Šiauliaiga

Võrkpall
Pärnu Võrkpalliklubi
Pärnu Võrkpalliklubi Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Võrkpall

Elme Messer võrkpalli meeste Balti liigas toimub sel nädalal veel kaks mängu, kus osalisteks Eesti klubid. Reedel, 6. novembril kohtuvad omavahel Selver x TalTech ja Audentes/Solarstone ning Pärnu Võrkpalliklubi ja Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportas.

Reedel kell 19 võõrustab Pärnu VK ainsat liigas osalevat Leedu klubi Šiauliaid. Pärnul on seni kirjas kolm võitu ja üheksa punktiga ollakse tabelis teisel real. Šiauliai on võitnud kaks ja kaotanud ühe mängu ning asub viiendal positsioonil.

Pärnu meeskonna nurgaründaja Taavet Leppik rääkis enne mõõduvõttu, et käesoleva hooaja koosseis hakkab vaikselt ühist keelt leidma. "Meeskonnaga saame juba vahel midagi aru, aga pikk maa on veel minna, et n-ö päris võrkpalli näidata rahvale. Uued mehed on meeskonda sulandunud kenasti, valmis Eesti talveks ja äkki mängime varsti head võrkpalli ka," sõnas Leppik.

"Leedukate kohta tean ainult seda, et mõned eelmise aasta mehed on samad. Aga siin liigas ühtegi kerget mängu meil oodata ei ole sel aastal, nii et saab ilmselt põnev olema," lisas mängija.

Eesti klubide vastasseis Selver x TalTechi ja Audentes/Solarstone'i vahel algab TalTechi spordihoones samuti kell 19. Selveril on seni kirjas üks võit ja kaks kaotust ning see annab seitsmenda koha, Audentes pole võiduarvet avanud ja on viimane.

Selver x TalTechi kapten Andri Aganits ütles, et nemad jahivad kolme punkti. "Koostöö läheb tasapisi paremaks, aga stabiilsust ja kokkumängu on veel vaja lihvida. Tahame kindlasti kolm punkti tabelisse juurde saada. Noortel on ilmselt EEVZA turniirist hea emotsioon veel sees, kuigi kuuldavasti on neid ka viirus kimbutanud. Seetõttu võib nende koosseisus olla üllatusi ja peame olema valmis kohanema. Eelkõige keskendume siiski enda mängule ja tegemistele," kommenteeris temporündaja.

Audentes/Solarstone'i noortemeeskonnast osalesid mitmed mängijad äsja EEVZA turniiril ning suutsid selle võita ja pääseda U-20 Euroopa meistrivõistlustele. Audentese peatreener Lauris Iecelnieks oli ka U-20 koondise peatreener.

"Meil oli pärast turniiri muresid haigustega ja kaalusime ka mängu ärajätmist. Aga ei suutnud teist aega leida ja mängime siiski ära ning püüame ellu jääda. Oleme pärast EEVZA-t tagasi rutiinis ja üritame olla võitluslikud nendega, kes meil on. Loomulikult on Selver hea meeskond, kes mängib kiiret võrkpalli ja kerge meil pole. Ent see on osa noorte teekonnast mängijaks sirgumisel ja püüame jälle väikese sammu edasi teha," sõnas Iecelnieks.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

võrkpalliuudised

09:21

Selver x TalTech võõrustab Audentest, Pärnu kohtub kodus Šiauliaiga

05.11

Kuldses geimis domineerinud Viljandi Metall jõudis poolfinaali

04.11

Tartu Bigbank sai Võru Barrusest jagu ja tõusis Balti liiga liidriks

04.11

TalTech/Nordaid võttis karikavõistluste veerandfinaali avamängus kindla võidu

02.11

Pertens vedas Puijo Soomes võiduni, Cicettilt Ungaris särav esitus

01.11

Pärnu VK alistas tabelitippude duellis RSU

01.11

Rae Spordikool jõudis poolfinaali, Audentes võitis põnevuslahingu

01.11

TÜ/Bigbank alustas võidu ja kaotusega

31.10

EEVZA meistriks tulnud U-20 võrkpallikoondis kindlustas EM-pileti

30.10

Viljandi Metall jättis tiitlikaitsja Rae Spordikooli punktita

30.10

U-20 võrkpallikoondis pääses Jefanovi vedamisel EEVZA turniiril finaali

29.10

Tartu Bigbank on alustanud hooaega kahe 3:0 võiduga

29.10

Eesti võrkpalli noortekoondis alistas Poola eakaaslased 3:0

28.10

Võrkpalli Balti liiga pakub Tallinna ja Tartu klubide vastasseisu

28.10

Tiitlikaitsja Pärnu pääses Aadu Luukase karikavõistlustel poolfinaali

videod

sport.err.ee uudised

12:25

Curry vedas Warriorsi kuuenda järjestikuse võiduni

11:52

Steinburg stardib maastikuratturite võistlusel valitseva maailmameistriga

11:32

Triatleet Evamaria Albert avas noorte suveolümpiamängudel Eesti medaliarve

11:20

Selgus noormeeste U-19 jalgpallikoondise koosseis EM-valikturniiriks

10:46

Barcelona jätkas Euroliigas võidulainel

10:19

Tohver jagas Salahiga väljakut, endine Paide ründaja lõi Bournemouthile värava

09:47

Carol Plakk kaotas võitlusliku mängu, kuid pääseb WTA edetabelisse

09:21

Selver x TalTech võõrustab Audentest, Pärnu kohtub kodus Šiauliaiga

08:42

Vaaks aitas koduklubi teise võiduni

08:08

Kullamäe klubi sai eurosarjas suure kaotuse

05.11

Reedel algab Eesti tennise aastalõputurniir

05.11

Keila KK teenis Eesti-Läti liigas neljanda võidu

05.11

Toom võidust Prantsusmaa klubi üle: see oli väga suur eneseületus

05.11

ETV spordisaade, 5. november

05.11

Rooba: muukisime värava kohe lahti ja seejärel saime mängu täielikult enda kätte

loetumad

05.11

Cristiano Ronaldo tegi koondisekarjääriga lõpparve

05.11

Käsipallikoondis kaotas EM-valikmängus Serbiale Uuendatud

05.11

Eesti jäähokikoondis põrmustas Hispaania

05.11

Itaalia väikeklubi pakkus Meistrite liigas rekordeid kõditava väravatesaju

05.11

Brasiilia vutimängus jagati rekordilised 53 punast kaarti

05.11

Käidi ja Kristali koduklubi avas eurosarjas võiduarve

05.11

Läti hokimees tegi NHL-is hiilgava mängu

04.11

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele viivad eribussid viiest linnast

08:42

Vaaks aitas koduklubi teise võiduni

05.11

Spordikohtu abil olümpiamedali võitnud rumeenlannale määrati võistluskeeld

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo