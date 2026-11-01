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Rekordilähedane vabakava tõstis Mihhail Selevko GP-etapil pjedestaalile

Iluuisutamine
Mihhail Selevko
Mihhail Selevko Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Iluuisutamine

Mihhail Selevkost sai kolmas Eesti iluuisutaja, kes on GP-etapil pjedestaalile jõudnud, kui vabakava esikoht tõstis ta Kanadas peetaval GP-etapil viiendalt kohalt kolmandaks.

Selevko võitis vabakava 169,08 punktiga, tema isiklik rekord on poolteist kuud tagasi teenitud 169,78 punkti. Kahe kava kokkuvõttes kogus ta 248,66 punkti.

Selevko on enda vanema venna Aleksandri ja treeningukaaslase Niina Petrõkina järel kolmas Eesti uisutaja, kes on GP-etapil pjedestaalile jõudnud.

Enda karjääri teise GP-etapivõidu võttis prantslane Kevin Aymoz 258,43 punktiga. Aymoz oli mõlemas kavas teine, Arvo Pärdi "Spiegel im Spiegeli" järgi uisutatud vabakava eest teenis ta 168,17 punkti. Lühikava järel juhtinud kahekordse juunioride maailmameistri, jaapanlase Rio Nakata närvid ei pidanud ilmselt vastu ja tavatute eksimuste järel oli ta vabakavas 156,61 punktiga neljas, aga sai kahe kava kokkuvõttes 249,25 punktiga enda esimesel täiskasvanute GP-etapil siiski teise koha.

Võimsa tõusu tegi kodupubliku ees võistelnud Stephen Gogolev, kes oli lühikavas viimane ehk 12., aga vabakavas kolmas ja kerkis kokkuvõttes neljandaks, kogudes 232,72 punkti.

Pühapäeva õhtul selguvad Kelownas parimad naiste üksiksõidus, Niina Petrõkina oli lühikavas isikliku rekordiga kolmas.

Toimetaja: Maarja Värv

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