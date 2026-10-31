Isiklikku rekordit parandanud Petrõkina oli GP-etapil lühikavas kolmas

Petrõkina parandas lühikavas pisut ka isiklikku rekordit – tema senine tipptulemus oli poolteist kuud tagasi Itaalias teenitud 77,20 punkti, nüüd teenis ta kohtunikelt 0,04 punkti enam ehk 77,24 punkti. Petrõkina sooritas puhtalt kõik hüpped ning kõik ülejäänud elemendid hinnati kõrgeima ehk neljanda tasemega.

Lühikavas sai esikoha reedel 18. sünnipäeva tähistanud jaapanlanna, neljakordne juunioride maailmameister Mao Shimada, kes püstitas isiklikuks rekordiks 82,11 punkti. Seejuures oli Shimada tehnikahinne 49,23 üks läbi aegade kõrgeimaid, vaid kaks venelannast on varem tehnika eest napilt rohkem punkte saanud – Kamila Valijeva tippmark on 49,97 ja Aljona Kostornaja oma 49,48.

Teine oli lühikavas samuti endine juunioride maailmameister, 2022. aastal Tallinnas kulla võitnud ameeriklanna Isabeau Levito, kes tegi Kanadas hooaja esimese võistluse, kogudes 78,50 punkti.

Esikolmiku järel on väike vahe, neljas on 71,95 punktiga jaapanlanna Saki Miyake ja viies Kasahstani esindav Sofia Samodelkina 71,84 punktiga.

Vabakava uisutatakse Kanadas Eesti aja järgi pühapäeva õhtul. Ööl vastu pühapäeva selguvad aga meeste üksiksõidu parimad, Mihhail Selevko oli lühikavas viies.