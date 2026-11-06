X!

Kullamäe klubi sai eurosarjas suure kaotuse

Korvpall
Kristian Kullamäe
Kristian Kullamäe Autor/allikas: ABA League j.t.d/Dragana Stjepanovic
Korvpall

Kristian Kullamäe koduklubi Cluj-Napoca pidi Euroopa tugevuselt teises eurosarjas ehk Eurocupis vastu võtma kaotuse, kui võõrsil jäädi Tenerifele alla 73:113.

Neljanda järjestikuse võidu võtnud Tenerife pani jõudude vahekorra juba varakult paika ja juhtis algusest lõpuni. Avapoolaeg võideti 18 punktiga, kolmandal veerandil kasvatati edu 35-punktiliseks ja neljandal juhiti vahepeal ka 43 punktiga.

Emotsionaalne õhtu algas minutilise leinaseisakuga, millega mälestati nädala alguses surnud jalgpallurit Jesus de Migueli. 30-aastane mängumees kaotas Hispaania esiliigamängus raske vea järel teadvuse ja toimetati haiglasse, kus ta teisipäeva hommikul suri.

"Raske on rääkida spordist, kui muud asjad on tähtsamad ja minu meelest on praegu oluline, et mõtleksime sellele, mis juhtus Jesus de Migueliga," ütles Tenerife peatreener Jaka Lakovic pärast kohtumist. "Tahaksin selle võidu pühendada talle, tema perekonnale ja tema lähedale. Mis juhtus, on traagiline. Ja selle valguses peame mõtlema sellele, mis on elus päriselt tähtis: meie pere, sõbrad ja töökaaslased."

Kullamäe mängis 23 minutit ja tõi selle ajaga üheksa punkti. Cluj-Napoca parim oli Malcolm Hill 21 punktiga. Tenerife ridades tõi Jaime Fernandez 22 punkti ja Giorgi Shermadini lisas 21 punkti ning võttis viis lauapalli.

Kuuest mängust viis võitnud Tenerife on B-alagrupis kindel liider, kahe võidu kõrvale neljanda kaotuse saanud Cluj-Napoca langes aga alagrupis viimaseks ehk kaheksandaks.  

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

08:42

Vaaks aitas koduklubi teise võiduni

08:08

Kullamäe klubi sai eurosarjas suure kaotuse

05.11

Keila KK teenis Eesti-Läti liigas neljanda võidu

05.11

Toom võidust Prantsusmaa klubi üle: see oli väga suur eneseületus

05.11

Konontšuki klubi sai eurosarjas suure võidu

05.11

Grünmann aitas Riia TTT eurosarjas võiduni

05.11

Euroliiga liider Panathinaikos vajas Reali alistamiseks lisaaega

05.11

Keila Basket sai Lätis kindla kaotuse

05.11

Wembanyama rekordiline õhtu tõi San Antoniole napi võidu

04.11

Bigbank/Kalev alistas võõrsil Prantsusmaa viienda klubi, Pärnu kaotas kodus

04.11

Varssavi Legia alistas eurosarjas nelja endise NBA mehega Galatasaray

04.11

Warriors ei maksa Läti korvpallitähele palka

04.11

Keila KK tugevdas koosseisu lätlasest tagamängijaga

04.11

EuroCupi rekordilise mängu otsustas lõpusekundite korv

03.11

Drelli klubi ei suutnud eurosarjas edu hoida

videod

sport.err.ee uudised

08:42

Vaaks aitas koduklubi teise võiduni

08:08

Kullamäe klubi sai eurosarjas suure kaotuse

05.11

Reedel algab Eesti tennise aastalõputurniir

05.11

Keila KK teenis Eesti-Läti liigas neljanda võidu

05.11

Toom võidust Prantsusmaa klubi üle: see oli väga suur eneseületus

05.11

ETV spordisaade, 5. november

05.11

Rooba: muukisime värava kohe lahti ja seejärel saime mängu täielikult enda kätte

05.11

Käidi ja Kristali koduklubi avas eurosarjas võiduarve

05.11

Randväli jäi noorte olümpial finaalist napilt välja

05.11

Eesti jäähokikoondis põrmustas Hispaania

05.11

Lauri Tamm liitub Leedu rattatiimiga

05.11

Latvala kinnitas: Ogier teeb kaasa üksikutel rallidel

05.11

Käsipallikoondis kaotas EM-valikmängus Serbiale Uuendatud

05.11

Tamm alistas kindlalt endise juunioride esireketi

05.11

Spordikohtu abil olümpiamedali võitnud rumeenlannale määrati võistluskeeld

loetumad

05.11

Cristiano Ronaldo tegi koondisekarjääriga lõpparve

05.11

Käsipallikoondis kaotas EM-valikmängus Serbiale Uuendatud

05.11

Itaalia väikeklubi pakkus Meistrite liigas rekordeid kõditava väravatesaju

05.11

Eesti jäähokikoondis põrmustas Hispaania

04.11

Varssavi Legia alistas eurosarjas nelja endise NBA mehega Galatasaray

04.11

Flora noored lõid Chelseale Londonis kolm väravat ja pääsesid edasi

05.11

Brasiilia vutimängus jagati rekordilised 53 punast kaarti

04.11

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele viivad eribussid viiest linnast

04.11

Kanada peaminister: Venemaal ja Valgevenel ei lubata juunioride MM-il osaleda

04.11

Warriors ei maksa Läti korvpallitähele palka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo