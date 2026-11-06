Kullamäe klubi sai eurosarjas suure kaotuse

Neljanda järjestikuse võidu võtnud Tenerife pani jõudude vahekorra juba varakult paika ja juhtis algusest lõpuni. Avapoolaeg võideti 18 punktiga, kolmandal veerandil kasvatati edu 35-punktiliseks ja neljandal juhiti vahepeal ka 43 punktiga.

Emotsionaalne õhtu algas minutilise leinaseisakuga, millega mälestati nädala alguses surnud jalgpallurit Jesus de Migueli. 30-aastane mängumees kaotas Hispaania esiliigamängus raske vea järel teadvuse ja toimetati haiglasse, kus ta teisipäeva hommikul suri.

"Raske on rääkida spordist, kui muud asjad on tähtsamad ja minu meelest on praegu oluline, et mõtleksime sellele, mis juhtus Jesus de Migueliga," ütles Tenerife peatreener Jaka Lakovic pärast kohtumist. "Tahaksin selle võidu pühendada talle, tema perekonnale ja tema lähedale. Mis juhtus, on traagiline. Ja selle valguses peame mõtlema sellele, mis on elus päriselt tähtis: meie pere, sõbrad ja töökaaslased."

Kullamäe mängis 23 minutit ja tõi selle ajaga üheksa punkti. Cluj-Napoca parim oli Malcolm Hill 21 punktiga. Tenerife ridades tõi Jaime Fernandez 22 punkti ja Giorgi Shermadini lisas 21 punkti ning võttis viis lauapalli.

Kuuest mängust viis võitnud Tenerife on B-alagrupis kindel liider, kahe võidu kõrvale neljanda kaotuse saanud Cluj-Napoca langes aga alagrupis viimaseks ehk kaheksandaks.