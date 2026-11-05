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Läti hokimees tegi NHL-is hiilgava mängu

Jäähoki
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL alistas Florida Panthers lätlase Sandis Vilmanise nelja resultatiivsuspunkti abil kodus Chicago Blackhawksi 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).

Alles teist hooaega Põhja-Ameerika tippliigas mängiv Vilmanis avas avakolmandiku 5. minutil Panthersi väravaarve ja tegi teisel perioodil eeltöö Seth Jonesi väravale, mis viis võõrustaja 3:0 juhtima. Blackhawks vähendas viimase kolmandiku keskpaigaks vahe ühele väravale, aga 12. minutil viskas Vilmanis oma teise värava ja panustas 19. minutil väravasööduga Panthersi viiendasse tabamusse.

22-aastane Vilmanis sai esmakordselt NHL-i mängus kirja rohkem kui ühe resultatiivsuspunkti. Ta on ühtlasi Sandis Ozolinši järel teine lätlane, kes kogunud ühes mängus vähemalt neli resultatiivsuspunkti. "Täna oli eriline õhtu, mida kindlasti mäletan elu lõpuni. Tahan tänada oma meeskonnakaaslasi, kes mind pidevalt julgustasid ja aitasid mul alustatu lõpuni viia," rääkis Vilmanis mängu järel.

Vilmanise kõrval paistsid silma Sam Reinhart ühe värava ja kahe väravasööduga ning Carter Verhaeghe ühe värava ja ühe väravasööduga. Jacob Markström tegi Panthersi postide vahel 17 tõrjet.

Panthers on viimasest viiest mängust võitnud neli ning paikneb idakonverentsis 20 punktiga seitsmendal kohal. Blackhawks on üheksa punktiga läänes eelviimasel ehk 15. kohal.

Ülejäänud tulemused:

Buffalo Sabres - Ottawa Senators 1:2
Seattle Kraken - Calgary Flames 2:1 (la.)
Los Angeles Kings - San Jose Sharks 7:2

Toimetaja: Henrik Laever

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